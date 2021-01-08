Тренер сборной ХМАО отметил прогресс Большунова в тактике

Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал победу Александра Большунова в масс-старте классическим стилем на 15 км в рамках «Тур де Ски».

Российский спортсмен выиграл пятую гонку подряд и возглавляет общий зачёт.

«Одной из проблем молодого Большунова было неумение тактически правильно раскладывать свои силы по ходу гонки. Сейчас мы видим зрелого спортсмена, который рассчитывает свои силы и знает, где нужно сэкономить или прибавить. Сегодня он выстроил свою тактику, прекрасно зная финиш в Валь-ди-Фьемме, где лыжник, первым выбравшийся на этот бугорок, всегда проигрывает. Саша поэтому выбрал правильную позицию и шёл вторым, а потом за счёт правильной тактики и прохождения выиграл на спуске, после чего оказался недосягаемым», — цитирует Крянина ТАСС.

Ранее сообщалось, что наставник российских скелетонистов оценил победу Третьякова на чемпионате Европы.