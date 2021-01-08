Наставник российских скелетонистов оценил победу Третьякова на ЧЕ

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Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Даниил Чабан прокомментировал победу Александра Третьякова на чемпионате Европы в Германии.
Наставник российских скелетонистов оценил победу Третьякова на ЧЕ
  • РИА Новости

Российский спортсмен показал по сумме двух заездов 1 минуту 52,36 секунды. Третьяков опередил латвийца Мартинса Дукурса, который отстал на 0,17 секунды, и немца Александра Гасснера (0,21).

«Александр изначально являлся одним из главных претендентов на медали, но это спорт. Все его соперники также были готовы биться за победу, поэтому мы ждали до последнего. Да и погода здесь весьма неустойчивая сегодня», — приводит слова Чабана ТАСС.

Специалист напомнил, что в предыдущий раз Третьяков выиграл чемпионат Европы 14 лет назад.

«Это выдающийся спортсмен, который является живым примером уже для нескольких поколений скелетонистов, причём не только российских, но и зарубежных. Он настоящий профессионал», — добавил Чабан.

Ранее сообщалось, что скелетонистка Елена Никитина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на два года.

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