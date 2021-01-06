Золотой дубль: Большунов и Ступак выиграли гонки преследования на «Тур де Ски»

Российские лыжники Александр Большунов и Юлия Ступак выиграли золотые медали в гонках преследования на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Благодаря этому успеху Большунов укрепил преимущество в общем зачёте многодневки, а Ступак поднялась на третье место. Серебро и бронзу выиграли Иван Якимушкин и Евгений Белов, что позволило мужской сборной второй день подряд занимать весь пьедестал почёта.

Пятый день «Тур де Ски» стал триумфальным для российской сборной. Александр Большунов и Юлия Ступак выиграли гонки преследования классическим ходом в итальянском Тоблахе, а Иван Якимушкин и Евгений Белов добавили в копилку команды серебро и бронзу. Российским лыжникам удалось завоевать два золота в один день впервые с 30 декабря 2018 года — тогда этого добились Сергей Устюгов и Наталья Непряева.

Подарок Ступак на день рождения сына

Первыми в борьбу за медали вступили девушки. Стартовые протоколы гонки на 10 км были сформированы не по общему зачёту, а по результатам соревнований, прошедших во вторник. Ступак должна была отправиться на дистанцию четвёртой в 26 секундах позади лидера «Тур де Ски» Джессики Диггинс из США, а заодно пропустить вперёд её соотечественницу Рози Бреннен и шведку Эббу Андерссон. Шестой стартовый номер достался Татьяне Сориной, которой предстояло бежать за финкой Кристой Пярмякоски.

Для Ступак такой предгоночный расклад был достаточно перспективным. Бежать классическим ходом она всегда умела, в то время как для американок этот стиль прохождения дистанции является слабым местом. Россиянка с самого старта принялась работать в паре с Андерссон, и вскоре они догнали Бреннен. Диггинс некоторое время держалась поодаль, но после падения на спуске преследовательницы настигли и её. Уже через 3 км от лидерства американок ничего не осталось.

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Ступак и Андерссон продолжили бежать в своём темпе, надеясь сбросить с себя хотя бы одну из попутчиц, и в итоге им удалось избавиться от Бреннен. Диггинс же дотерпела до конца гонки и явно рассчитывала применить свои спринтерские качества, чтобы побороться за третью победу подряд. Однако Ступак сумела переиграть американку тактически и выйти на финишную прямую на более удобной позиции. Россиянка пересекла черту первой, а Диггинс в борьбе за серебро уступила Андерссон.

Свою вторую победу на этапах Кубка мира Ступак посвятила сыну Арсению — 7 января ему исполнится год. Её золото стало первым для женской команды в этом сезоне. В гонках преследования в XXI веке россиянки ещё не побеждали — в последний раз забег в таком формате выигрывала ещё Юлия Чепалова в марте 2000 года. Благодаря своему успеху Ступак заодно поднялась на третье место в общем зачёте «Тур де Ски». Перед тремя оставшимися этапами она проигрывает Диггинс 58, а Бреннен — всего 36 секунд.

Другие россиянки тоже порадовали результатами. Сорина финишировала шестой и сохранила пятую позицию в генеральной классификации. Алиса Жамбалова заняла седьмое место, показав свой лучший результат почти за два года. Наталья Непряева замкнула десятку, но с учётом того, что она стартовала 21-й и пробежала в одни ноги со Ступак, это тоже можно считать успехом.

Gripping until the finish line 🔥 What an amazing competition of todays 10km C Pursuit 🙌 #fiscrosscountry#tourdeski2021#tourdeski 📷NordicFocus pic.twitter.com/nJojvJ3nqW — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 6, 2021

Второй российский подиум подряд

Мужчинам первоначально предстояло преодолеть 15 км, однако из-за технических проблем с телетрансляцией дистанцию пришлось сократить до 13 км. На расклад сил в гонке это почти никак не повлияло. Фаворитом с самого начала был Александр Большунов, и для подтверждения своего статуса ему хватило меньше 1 км. Имея на старте преимущество в восемь секунд перед Денисом Спицовым, лидер «Тур де Ски» всего за 900 м увеличил отрыв до 20 секунд. Так же эффективно обладатель жёлтой майки отработал и всю остальную гонку.

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За Большуновым сформировалась группа преследователей из семи человек, в которой оказался всего один иностранец — француз Морис Монифика. Он бежал вместе со Спицовым, Иваном Якимушкиным, Артёмом Мальцевым, Алексеем Червоткиным, Евгением Беловым и Андреем Мельниченко. Монифика никак не мог помешать россиянам во второй раз подряд занять весь пьедестал почёта, но это и не было его основной целью. Для него первоочередной была борьба за второе место в общем зачёте с Мальцевым и Спицовым.

В этом плане гонка преследования сложилась для француза удачно. Почти всю дистанцию группа из семи человек шла единым строем, но на последних километрах из неё выпал именно Спицов. Ближе к финишу Мальцев сломал уже вторую лыжную палку, из-за чего ещё сильнее отстал от пелотона. Монифика довольствовала шестым местом в гонке, но в зачёте «Тур де Ски» поднялся на третье, а отставание от Мальцева сократил всего до трёх секунд.

Большунов закономерно одержал победу, лишь на последнем круге перестав увеличивать отрыв от преследователей. Он выиграл четвёртое золото подряд и стал седьмым лыжником в истории, которому покорилось это достижение в Кубке мира. При этом в дистанционных гонках Большунов не знает поражений уже на пяти стартах подряд. В последний раз этого добивался норвежец Мартин Юнсруд Сундбю в 2016 году.

Вторым в гонке преследования финишировал Иван Якимушкин. 24-летний лыжник повторил лучшее достижение в своей карьере, которое он установил в том же Тоблахе в прошлом сезоне. Бронзу сумел завоевать самый опытный российский лыжник в нынешней сборной — Евгений Белов. Личных медалей в гонках Кубка мира он не выигрывал аж с декабря 2018 года.