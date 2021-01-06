Большунов прокомментировал победу в гонке преследования на «Тур де Ски»

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Российский лыжник Александр Большунов, ставший победителем в гонке преследования классическим стилем на 15 км на этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия), прокомментировал свой результат.
Большунов прокомментировал победу в гонке преследования на «Тур де Ски»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Сегодня у меня было два варианта — или делать масс-старт, или идти собственную гонку. Пришлось выбирать второй вариант, поскольку после старта я понял, что ухожу в отрыв. В итоге я ехал свою гонку. Судя по результатам, у меня неплохая форма. Надеюсь, в Валь-ди-Фьемме всё получится», — заявил российский лыжник после гонки.

Большунов финишировал с показателем 34 минуты 32,9 секунды. Иван Якимушкин занял второе место. Он уступил победителю 55,5 секунды. Тройку лучших замкнул россиянин Евгений Белов.

Ранее сообщалось, что россияне заняли весь пьедестал почёта в гонке преследования на «Тур де Ски».

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