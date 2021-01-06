Крамер рассказал, когда Устюгов может выступить на Кубке мира по лыжным гонкам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал? при каком условии Сергей Устюгов вернётся в национальную команду для выступлений на Кубке мира.

«Тут всё очень просто. Он сам мне сказал: «Чтобы поехать на Кубок мира, я должен выиграть этот Кубок России». Он сильный спортсмен и сам ставит себе такие задачи, не я это делаю. И это очень хорошо, когда спортсмен сам себя загоняет в подобные мотивационные рамки. Мы понимаем: если он в хорошей форме, если всё в порядке со здоровьем (что наиболее важно), то, победив на Кубке России, он окажется готов к Кубку мира — и тогда мы уже будем решать, куда его ставить», — приводит слова Крамера «Матч ТВ».

28-летний Устюгов пропустил стартовые этапы Кубка мира и не примет участия в «Тур де Ски», так как восстанавливался после перенесённоq коронавирусной инфекции.

Ранее Егор Сорин высказал мнение, что основной проблемой Устюгова является психология.