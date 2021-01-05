Тренер считает, что основной проблемой Устюгова является психология

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказал мнение о Сергее Устюгове.
Тренер считает, что основной проблемой Устюгова является психология
  • globallookpress.com

«Кто бы что сейчас ни говорил о здоровье Сергея, но его основная проблема, на мой взгляд, — психология. Череда факторов, которые отразились на нём в последние два-три года: недопуск к Олимпиаде, какие-то травмы, которые случаются не только у него одного», — рассказал Сорин RT.

Он отметил, что у нынешнего лидера сборной, Александра Большунова, тоже бывают ситуации, когда приходится жертвовать тренировочным процессом, восстанавливаться, но он, в отличие от Устюгова, не так сильно это переживает, не акцентирует на этом внимание.

«Можно ли это изменить? Безусловно. Но это зависит уже непосредственно от спортсмена, от его личной готовности что-то менять. Подготовка Сергея долгое время складывалась таким образом, что его постоянно уговаривали что-то делать. А он постоянно сопротивлялся. И всё чаще и чаще поступал так, как хочет. То же самое случилось летом, когда Сергея уговаривали приехать на сбор и начать тренироваться вместе со всеми, а он решил июнь-июль провести дома в Междуреченске рядом с семьёй и дочкой. Не стоит Устюгова за это осуждать. Всё-таки если спортсмен такого уровня принимает решение — значит, у него есть определённые аргументы.  Может быть, даже хорошо, что он именно сейчас через это проходит. Сам выстраивает себе линию в сезоне. Сезон для Сергея ещё точно не закончен», — добавил специалист.

Ранее Сорин высказал мнение, что Большунов только выиграет от отказа норвежцев от выступления на «Тур де Ски».

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