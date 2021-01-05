Сорин считает, что Большунов только выиграет от отказа норвежцев от выступления на «Тур де Ски»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказал мнение о влиянии отсутствия норвежских лыжников на «Тур де Ски» на лидера российской национальной команды Александра Большунова.
Сорин считает, что Большунов только выиграет от отказа норвежцев от выступления на «Тур де Ски»
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«Думаю, Саша Большунов выиграет от отказа норвежцев куда больше, чем они сами. В том плане, что они сидят дома, он же бегает на Кубке мира, на «Тур де Ски» и через серьёзные старты выходит на пик формы. По-другому максимума не достичь, по крайней мере в лыжных гонках», — рассказал Сорин RT.

Он отметил, что с точки зрения методики тренировочного процесса пропуск запланированных стартов тоже рушит подготовку.

«Причём сильно. Потому что спортсмен может переступить лимит, выйти за границы собственных возможностей только на соревнованиях определённого уровня. Даже не национального, а мирового. Особенно это касается лидеров», — добавил специалист.

Ранее он рассказал, что Тереза Йохауг является эталоном лыжницы для его жены Татьяны Сориной.

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