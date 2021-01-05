Тренер Сорин рассказал, что Йохауг является эталоном лыжницы для его жены

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что норвежка Тереза Йохауг является эталоном для его супруги Татьяны Сориной.

«Девушки сейчас начали в гораздо большей степени использовать одновременный бесшажный ход. Вырос общий уровень готовности. Тереза Йохауг задала в этом отношении определённый тренд», — заявил Сорин RT.

Он также рассказал, как спортсменки реагируют на большое количество силовой работы, направленной на развитие мышц.

«Если у человека возникает подобный внутренний протест, его не переубедишь, какие бы аргументы ты ни использовал. А значит, тренерский труд теряет смысл. Понятно, что силовая работа зачастую связана с некоторой потерей женственности в том плане, как это понимают далёкие от спорта люди. Но, например, моя жена Таня, наоборот, говорит, что ей нравится Йохауг, нравится, как норвежка выглядит внешне. То есть для неё Тереза некий эталон не только в спорте, но и в обычной жизни», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Джессика Диггинс выиграла гонку с раздельным стартом на «Тур де Ски».