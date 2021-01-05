Диггинс выиграла гонку с раздельным стартом на «Тур де Ски», Ступак — четвёртая

Короткая ссылка
Американская лыжница Джессика Диггинс одержала победу в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в Италии.
Диггинс выиграла гонку с раздельным стартом на «Тур де Ски», Ступак — четвёртая
  • Reuters

Диггинс преодолела дистанцию за 25 минут 14,5 секунды. Второе место заняла её соотечественница Рози Брэннан. Тройку призёров замкнула шведка Эбба Андерссон.

Лучшей из россиянок стала Юлия Ступак, занявшая четвёртое место. Татьяна Сорина финишировала шестой, Алиса Жамбалова — десятой, Яна Кирпиченко —16-й, Анна Нечаевская — 17-й, Наталья Непряева — 21-й, Христина Мацокина — 27-й, а Анастасия Фалеева — 51-й.

Ранее Александр Большунов заявил, что не боится возвращения норвежских лыжников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить