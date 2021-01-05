Диггинс выиграла гонку с раздельным стартом на «Тур де Ски», Ступак — четвёртая

Американская лыжница Джессика Диггинс одержала победу в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в Италии.

Reuters

Диггинс преодолела дистанцию за 25 минут 14,5 секунды. Второе место заняла её соотечественница Рози Брэннан. Тройку призёров замкнула шведка Эбба Андерссон. Лучшей из россиянок стала Юлия Ступак, занявшая четвёртое место. Татьяна Сорина финишировала шестой, Алиса Жамбалова — десятой, Яна Кирпиченко —16-й, Анна Нечаевская — 17-й, Наталья Непряева — 21-й, Христина Мацокина — 27-й, а Анастасия Фалеева — 51-й. Ранее Александр Большунов заявил, что не боится возвращения норвежских лыжников.