Большунов заявил, что не боится возвращения норвежских лыжников
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«Чего мне их бояться? Нам тоже здесь непросто приходится. Каждое соревнование для нас идёт как тренировка, и причём хорошая тренировка. Всё-таки, как правило, хорошая тренировка — это соревнование. Потому мы состязаемся, и я надеюсь, что за счёт стартов мы сумеем улучшить спортивную форму», — заявил Большунов в эфире телеканала NRK.
Норвежские лыжники пропустили несколько последних этапов Кубка мира, а также престижную многодневку «Тур де Ски» из-за риска заболеть коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Клебо будет соревноваться на январских этапах Кубка мира по лыжам.