Большунов заявил, что не боится возвращения норвежских лыжников

Действующий победитель общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов прокомментировал возвращение сборной Норвегии на этапы Кубка мира по окончании «Тур де Ски».

«Чего мне их бояться? Нам тоже здесь непросто приходится. Каждое соревнование для нас идёт как тренировка, и причём хорошая тренировка. Всё-таки, как правило, хорошая тренировка — это соревнование. Потому мы состязаемся, и я надеюсь, что за счёт стартов мы сумеем улучшить спортивную форму», — заявил Большунов в эфире телеканала NRK.

Норвежские лыжники пропустили несколько последних этапов Кубка мира, а также престижную многодневку «Тур де Ски» из-за риска заболеть коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Клебо будет соревноваться на январских этапах Кубка мира по лыжам.