Клебо будет соревноваться на январских этапах Кубка мира по лыжам

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Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо планирует выступить на январских этапах Кубка мира в финском Лахти и шведском Фалуне.
Клебо будет соревноваться на январских этапах Кубка мира по лыжам
  • globallookpress.com

Об этом информирует NRK со ссылкой на главного тренера норвежской спринтерской команды Арильда Монсена.

В Лахти Клебо сосредоточится на проходе во второй этап отбора на чемпионат мира в скиатлоне, а в Фалуне он намерен поспорить за победу в спринте.

Ранее сборная Норвегии вместе с Клебо отказалась от участия в Кубке мира из-за опасения заболеть COVID-19.

Также стало известно, что в сборной Швеции недовольны штрафом на «Тур де Ски» за нарушение масочного режима.

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