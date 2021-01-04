В сборной Швеции недовольны штрафом на «Тур де Ски» за нарушение масочного режима
- Reuters
«Мы видели, как люди из FIS сами ходили без масок. Важно, чтобы у нас был налажен диалог. Я видел много людей без масок. Если бы я их всех сфотографировал и отправил снимки жюри, это было бы неправильно. Самое важное — серьёзный подход, чтобы никто не заболел. Однако, если нас лишат аккредитации из-за маски, это неверный путь», — приводит слова Бистрёма NRK.
Он также рассказал, за что именно сборная Швеции была оштрафована.
«В нашем случае дело было в том, что смазчик вышел без маски после проверки лыж. Он просто хотел сменить лыжи. Не нужно надевать маску, если ты катаешься на лыжах. Ему было бы сложно ехать с ней», — пояснил менеджер сборной.
За нарушение масочного режима на «Тур де Ски» на сумму 250 швейцарских франков были оштрафованы сборные Швеции, России и Франции.
Ранее сообщалось, что Маркус Крамер назвал правильным решение FIS штрафовать за нарушения масочного режима на «Тур де Ски».