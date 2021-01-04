В сборной Швеции недовольны штрафом на «Тур де Ски» за нарушение масочного режима

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бистрём прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) оштрафовать команду за нарушение масочного режима на многодневной гонке «Тур де Ски».

«Мы видели, как люди из FIS сами ходили без масок. Важно, чтобы у нас был налажен диалог. Я видел много людей без масок. Если бы я их всех сфотографировал и отправил снимки жюри, это было бы неправильно. Самое важное — серьёзный подход, чтобы никто не заболел. Однако, если нас лишат аккредитации из-за маски, это неверный путь», — приводит слова Бистрёма NRK.

Он также рассказал, за что именно сборная Швеции была оштрафована.

«В нашем случае дело было в том, что смазчик вышел без маски после проверки лыж. Он просто хотел сменить лыжи. Не нужно надевать маску, если ты катаешься на лыжах. Ему было бы сложно ехать с ней», — пояснил менеджер сборной.

За нарушение масочного режима на «Тур де Ски» на сумму 250 швейцарских франков были оштрафованы сборные Швеции, России и Франции.

Ранее сообщалось, что Маркус Крамер назвал правильным решение FIS штрафовать за нарушения масочного режима на «Тур де Ски».