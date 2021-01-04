Крамер назвал правильным решение FIS штрафовать за нарушения масочного режима на «Тур де Ски»

Короткая ссылка
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) оштрафовать команду за нарушение масочного режима на многодневной гонке «Тур де Ски».
Крамер назвал правильным решение FIS штрафовать за нарушения масочного режима на «Тур де Ски»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Думаю, это правильное решение, потому что представители FIS каждый день рассказывают об этом правиле на встрече с командами. Теперь все должны понять и принять эти правила. Правила нужно соблюдать. Если же кто-то их нарушает, то должно следовать наказание», — приводит слова Крамера NRK.

Российская команда, как и сборные Франции и Швеции, была оштрафована на 250 швейцарских франков.

Первоначально СМИ заявляли, что россиянок Наталью Непряеву и Юлию Ступак могут дисквалифицировать за нарушение масочного режима.

Ранее сообщалось, что в сборной Франции по лыжным гонкам на «Тур де Ски» выявлен коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить