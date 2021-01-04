Крамер назвал правильным решение FIS штрафовать за нарушения масочного режима на «Тур де Ски»
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«Думаю, это правильное решение, потому что представители FIS каждый день рассказывают об этом правиле на встрече с командами. Теперь все должны понять и принять эти правила. Правила нужно соблюдать. Если же кто-то их нарушает, то должно следовать наказание», — приводит слова Крамера NRK.
Российская команда, как и сборные Франции и Швеции, была оштрафована на 250 швейцарских франков.
Первоначально СМИ заявляли, что россиянок Наталью Непряеву и Юлию Ступак могут дисквалифицировать за нарушение масочного режима.
Ранее сообщалось, что в сборной Франции по лыжным гонкам на «Тур де Ски» выявлен коронавирус.