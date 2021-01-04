Крамер назвал правильным решение FIS штрафовать за нарушения масочного режима на «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) оштрафовать команду за нарушение масочного режима на многодневной гонке «Тур де Ски».

«Думаю, это правильное решение, потому что представители FIS каждый день рассказывают об этом правиле на встрече с командами. Теперь все должны понять и принять эти правила. Правила нужно соблюдать. Если же кто-то их нарушает, то должно следовать наказание», — приводит слова Крамера NRK.

Российская команда, как и сборные Франции и Швеции, была оштрафована на 250 швейцарских франков.

Первоначально СМИ заявляли, что россиянок Наталью Непряеву и Юлию Ступак могут дисквалифицировать за нарушение масочного режима.

Ранее сообщалось, что в сборной Франции по лыжным гонкам на «Тур де Ски» выявлен коронавирус.