В сборной Франции по лыжным гонкам на «Тур де Ски» выявлен коронавирус

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Член сборной Франции по лыжным гонкам получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию во время многодневной гонки «Тур де Ски».
В сборной Франции по лыжным гонкам на «Тур де Ски» выявлен коронавирус
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Как сообщает Dagbladet со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжного спорта (FIS), заболевший был немедленно изолирован, а все, кто тесно с ним контактировали в последние дни, были помещены на карантин.

Отмечается, что заболевший не является спортсменом, а является представителем обслуживающего персонала команды.

Следующая гонка в рамках «Тур де Ски» пройдёт 5 января.

Ранее сообщалось, что FIS отклонила апелляцию на наказание Червоткина.

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