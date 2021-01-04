В сборной Франции по лыжным гонкам на «Тур де Ски» выявлен коронавирус

Член сборной Франции по лыжным гонкам получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию во время многодневной гонки «Тур де Ски».

Как сообщает Dagbladet со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжного спорта (FIS), заболевший был немедленно изолирован, а все, кто тесно с ним контактировали в последние дни, были помещены на карантин.

Отмечается, что заболевший не является спортсменом, а является представителем обслуживающего персонала команды.

Следующая гонка в рамках «Тур де Ски» пройдёт 5 января.

Ранее сообщалось, что FIS отклонила апелляцию на наказание Червоткина.