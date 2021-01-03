Бородавко рассказал, что FIS отклонила апелляцию на наказание Червоткина

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляцию на решение оштрафовать Алексея Червоткина за столкновение с Евгением Беловым во время масс-старта на втором этапе «Тур де Ски» в Швейцарии.

«Ситуация непонятная. Апелляцию отклонили, но в то же время после другого аналогичного столкновения никого не наказали. Это ни в какие ворота не лезет, нужно поставить под сомнение квалификацию судей, которые оценивали этот эпизод. С моей точкой зрения вчера согласились, но наказание оставили без изменений. Жаль, ведь Червоткин был одним из претендентов на призовые места», — цитирует Бородавко ТАСС.

Червоткин и Белов столкнулись друг с другом при прохождении спуска в масс-старте и упали. Спортсмены перед этим занимали второе и третье места соответственно. После падения лыжники стали выяснять отношения прямо на трассе. Червоткин был признан виновным в столкновении с соотечественником, а к его результату было добавлено три минуты.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России высказалась о столкновении Червоткина и Белова в масс-старте на «Тур де Ски».

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