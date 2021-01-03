Бородавко рассказал, что FIS отклонила апелляцию на наказание Червоткина

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляцию на решение оштрафовать Алексея Червоткина за столкновение с Евгением Беловым во время масс-старта на втором этапе «Тур де Ски» в Швейцарии.

«Ситуация непонятная. Апелляцию отклонили, но в то же время после другого аналогичного столкновения никого не наказали. Это ни в какие ворота не лезет, нужно поставить под сомнение квалификацию судей, которые оценивали этот эпизод. С моей точкой зрения вчера согласились, но наказание оставили без изменений. Жаль, ведь Червоткин был одним из претендентов на призовые места», — цитирует Бородавко ТАСС.

Червоткин и Белов столкнулись друг с другом при прохождении спуска в масс-старте и упали. Спортсмены перед этим занимали второе и третье места соответственно. После падения лыжники стали выяснять отношения прямо на трассе. Червоткин был признан виновным в столкновении с соотечественником, а к его результату было добавлено три минуты.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России высказалась о столкновении Червоткина и Белова в масс-старте на «Тур де Ски».