Глава ФЛГР высказалась о столкновении Червоткина и Белова в масс-старте на «Тур де Ски»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала падение Алексея Червоткина и Евгения Белова во время гонки с общим стартом на втором этапе «Тур де Ски» в Швейцарии.

«На мой взгляд, вина за случившееся лежит на Алексее. У Жени же сзади глаз не было. Когда вы за рулём автомобиля, кто виноват, если один водитель въедет в другого сзади? Вот и тут такая же ситуация. Отношения начал выяснять Алексей, Женя не высказывал претензий, после финиша он даже похлопал Алексея по плечу, так что эмоции показал лишь Червоткин», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Она отметила, что рассмотрение поданной ФЛГР апелляции на штраф Червоткина состоится 3 января.

«Я очень переживала по поводу того, что санкции могут коснуться и Ивана Якимушкина, который, чтобы объехать упавших ребят, был вынужден выйти за пределы трассы. У него не было выбора — или так, или падать третьим. Но к Ивану у жюри не возникло никаких вопросов», — добавила Вяльбе.

На последнем круге гонки Белов и Червоткин столкнулись друг с другом, спортсмены перед этим занимали второе и третье места соответственно. После падения лыжники стали выяснять отношения прямо на трассе.

Ранее сообщалось, что Александр Легков призвал спокойно отнестись к столкновению лыжников Червоткина и Белова.