Легков призвал спокойно отнестись к столкновению лыжников Червоткина и Белова

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал падение Алексея Червоткина и Евгения Белова во время гонки с общим стартом на втором этапе «Тур де Ски» в Швейцарии.

«Кошмар, это вообще невозможно. Как же так, что же такое происходит? Что же вы сделали, ребята? Между собой-то нужно разбираться. Ребятам не надо ругаться, бывает такое. Это борьба, всё возможно, это не значит, что кто-то кому-то хочет наступить на палку. Здесь такой спуск, поворот, плюс снег пошёл», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

Он отметил, что к этой ситуации следует отнестись спокойно.

«Впереди ещё много гонок. Вы идёте все вместе. Да, можно было заработать баллы и деньги, но ничего страшного, всё ещё впереди, всё ещё будет. Спокойно, пожалуйста, отнеситесь к ситуации, не ругайтесь между собой. Червоткин, конечно, злющий. Понятно, что амбиции… На финише вообще голова отключается, нужно взять себя в руки и не делать этого», — добавил Легков.

На последнем круге гонки Белов и Червоткин столкнулись друг с другом, перед этим занимая второе и третье места соответственно. После падения лыжники стали выяснять отношения прямо на трассе.

Ранее стало известно, что Червоткина оштрафовали за столкновение с Беловым в масс-старте на «Тур де Ски».