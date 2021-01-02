Лыжника Червоткина оштрафовали за столкновение с Беловым в масс-старте на «Тур де Ски»

Российский лыжник Алексей Червоткин был оштрафован за столкновение с соотечественником Евгением Беловым в гонке с общим стартом на этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в Швейцарии.

По словам тренера сборной России Маркуса Крамера, которые приводит ТАСС, Червоткин был признан виновным в столкновении с Беловым, к его итоговому времени было прибавлено три минуты.

Таким образом, он опустился с седьмого на 61-е место.

На последнем круге гонки Белов и Червоткин столкнулись друг с другом, спортсмены перед этим занимали второе и третье места соответственно. После падения лыжники стали выяснять отношения прямо на трассе.

Ранее сообщалось, что Крамер прокомментировал столкновение Белова и Червоткина.