Лыжника Червоткина оштрафовали за столкновение с Беловым в масс-старте на «Тур де Ски»
- РИА Новости
По словам тренера сборной России Маркуса Крамера, которые приводит ТАСС, Червоткин был признан виновным в столкновении с Беловым, к его итоговому времени было прибавлено три минуты.
Таким образом, он опустился с седьмого на 61-е место.
На последнем круге гонки Белов и Червоткин столкнулись друг с другом, спортсмены перед этим занимали второе и третье места соответственно. После падения лыжники стали выяснять отношения прямо на трассе.
Ранее сообщалось, что Крамер прокомментировал столкновение Белова и Червоткина.