Крамер — о столкновении Белова и Червоткина: сначала надо финишировать, а потом ругаться

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал падение Алексея Червоткина и Евгения Белова во время гонки с общим стартом на втором этапе «Тур де Ски» в Швейцарии.

«Жюри показало спортсменам, что произошло. Червоткин объяснил, что это была его ошибка, но что он может сделать на высокой скорости? Плохо то, что они не поехали дальше. Сначала надо было финишировать, а потом обсуждать и ругаться. Но оба были в шоке от падения. Белов очень зол. Он ждёт извинений. Если получит их, то всё в порядке. Червоткин понимает, что он был виноват, надеюсь, он извинится», — приводит слова Крамера NRK.

На последнем круге гонки Белов и Червоткин столкнулись друг с другом. Перед этим спортсмены занимали второе и третье места соответственно. После падения лыжники стали выяснять отношения прямо на трассе. Червоткин в итоге финишировал седьмым, Белов — девятым.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов выиграл масс-старт на «Тур де Ски».