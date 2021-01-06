Ступак победила в пасьюте на «Тур де Ски»

Российская лыжница Юлия Ступак одержала победу в гонке преследования на 10 км классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в Италии.

Россиянка, стартовавшая четвёртой, с отставанием в 25,7 секунды, преодолела дистанцию за 29 минут 24,7 секунды, опередив ставшую второй шведку Эббу Андерссон на 0,7 секунды. Тройку призёров замкнула американка Джессика Диггисн.

Татьяна Сорина финишировала шестой, Алиса Жамбалова — седьмой, Наталья Непряева — десятой, Яна Кирпиченко — 11-й, Христина Мацокина — 24-й, Анна Нечаевская — 28-й, а Анастасия Фалеева — 45-й.

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