Сорин: когда о Халили заговорили как о новом Шипулине, я не был столь оптимистичен

Короткая ссылка
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о своей работе с российским биатлонистом Каримом Халили.
Сорин: когда о Халили заговорили как о новом Шипулине, я не был столь оптимистичен
  • РИА Новости
  • © Евгений Тумашов

«Когда Карим в прошлом году появился и о нём заговорили как о новом Шипулине, я не был столь оптимистичен. Если посмотреть аналитику прошлого года, Карим не являлся быстрейшим даже среди спортсменов второго состава на Кубке IBU. Отобрался на Кубок мира лишь за счёт стабильности. В биатлоне даже самым талантливым спортсменам нужно время, чтобы начать демонстрировать стабильно высокий результат. Когда в декабре его вызвали на Кубок мира, у меня немножко даже тревога появилась», — рассказал Сорин RT.

Он отметил, что если Халили в следующем году включат в состав сборной, то он настоятельно порекомендует ему тренироваться с Юрием Каминским.

«Мы бы и в этом году начали сотрудничество, но получилось так, что его назначили только в июне, в то время как Карим уже вовсю тренировался с конца апреля. С Юрием Михайловичем я постоянно на связи, хорошо знаю его методы и уверен, что Кариму они подойдут. Не говоря уже о том, что спортсмену, особенно в биатлоне, лучше тренироваться с командой, чтобы были постоянные спарринги, в том числе на стрелковых тренировках. А кроме того, работать в команде психологически проще. Когда тренируешься отдельно, то как бы противопоставляешь себя остальным. Это в определённой степени добавляет ответственности, особенно когда ты не лидер», — добавил специалист.

Ранее Сорин высказал мнение, что основной проблемой Сергея Устюгова является психология.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить