Победная серия Большунова и долгожданная медаль Спицова: как россияне заняли пять первых мест на этапе «Тур де Ски»

Российские лыжники заняли пять первых мест в гонке на 15 км с раздельного старта на четвёртом этапе «Тур де Ски». Александр Большунов отпраздновал третью победу подряд, Денис Спицов выиграл первую личную медаль за два года, а Иван Якимушкин во второй раз стал бронзовым призёром многодневки. В общем зачёте соревнований лидируют сразу три россиянина.

Феноменальное лидерство россиян

После дня отдыха участники «Тур де Ски» опустились из швейцарского Валь-Мюстера в менее высокогорный итальянский Тоблах. Программу этого этапа открывала раздельная гонка коньковым ходом на 15 км у мужчин и 10 км у женщин. Мужской забег закончился абсолютным триумфом российский лыжников — они заняли пять первых мест, а Александр Большунов одержал третью победу подряд, укрепив своё лидерство в общем зачёте.

Гонка началась с неожиданного провала Федерико Пеллегрино. На отметке 1,7 км разыгрывались очки в спринтерском зачёте, который итальянец возглавлял. Однако он не смог даже оказаться в первой десятке, так что главный бонус достался Глебу Ретивых. При этом лучшим спринтером «Тур де Ски» он так и не стал — всего 0,2 секунды ему уступил Большунов, и заработанных баллов ему хватило, чтобы отобрать у Пеллегрино лидерство в очковой классификации, хотя сам он вряд ли даже пытался за это бороться.

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В дальнейшем гонка превратилась в российско-французский чемпионат. После отметки 6,7 км только лыжники из этих двух стран занимали места в первой девятке. Россиянам пытались составить конкуренцию Юго Ляпялю, Жюль Ляпьер и, в первую очередь, Морис Монифика, старавшийся сохранить за собой третье место в общем зачёте «Тур де Ски». Однако реальной борьбы за призовые места французы не вели, а места на подиуме российские лыжники распределяли только между собой.

На первое уже после пятикилометровой отсечки поднялся Большунов. Некоторое время он не мог существенно оторваться от Евгения Белова, но уже по итогам двух третей дистанции обеспечил себе хорошее преимущество, которое он уже не мог упустить. Всю гонку Большунов прошёл на одном дыхании и повторил собственное прошлогоднее достижение, когда выиграл три забега подряд. Очередной успех позволил лидеру Кубка мира заработать уже больше минуты преимущества в общем зачёте «Тур де Ски».

Партнёрам по команде оставалось только бороться за серебро, и на последних километрах свои претензии неожиданно предъявил Денис Спицов. Трёхкратный призёр Олимпийских игр нечасто радует хорошей формой, однако на нынешнем «Тур де Ски» он напомнил, что всё ещё остаётся одним из лучших лыжников мира. За 3,3 км до финиша Спицов шёл восьмым, но уже спустя 400 метров он поднялся на второе место и сохранил его до конца. Этот рывок не только принёс вологодскому лыжнику первую личную медаль с декабря 2018 года, но и позволил подняться на третью строчку в общем зачёте, обойдя Монифика.

Артём Мальцев остался вторым в генеральной классификации, но его преимущество над Спицовым сократилось до трёх секунд. Мальцев большую часть гонки с раздельного старта претендовал на попадание в первую тройку, но сдал на последнем круге. В итоге он лишь замкнул пятёрку, а бронза, уже вторая на «Тур де Ски», досталась Ивану Якимушкину. Хороший рывок ближе к финишу предпринял также Алексей Червоткин, что позволило оштрафованному на три минуты лыжнику стать четвёртым.

В первой восьмёрке также оказались Евгений Белов и Андрей Мельниченко, а разбавил эту компанию российских лыжников Морис Монифика. Француз занял шестую позицию и потерял только одну строчку в общем зачёте «Тур де Ски», но теперь ему всего 18 секунд проигрывает Якимушкин. На следующий день состоится гонка преследования классическим стилем, после которой многодневку вполне смогут возглавить сразу четыре спортсмена из сборной России.

Упущенная бронза Ступак

Российские девушки в своей 10-километровой гонке остались без медалей. Юлии Ступак не хватило всего лишь 3,5 секунд, чтобы подняться на пьедестал почёта, но зато она смогла подняться на четвёртое место в общем зачёте «Тур де Ски» и заметно сократить отставание от третьего. Без награды, но с достаточно хорошими перспективами в многодневке закончила гонку и Татьяна Сорина, в то время как Наталья Непряева ещё сильнее отстала от первой десятки.

Участницам 10-километрового забега в первую очередь приходилось ориентироваться на результат шведки Эббы Андерссон. Бронзовый призёр мини-тура в Руке достаточно мощно прошла первые две отсечки, но всё-таки уступила своим подругам по команде. Быстрее неё пробежали и Фрида Карлссон, занимавшая третье место в общем зачёте «Тур де Ски», и Линн Сван, которая боролась только до отметки 2,1 км, чтобы получить бонусные очки для спринтеров.

Но дальше ситуация в шведской сборной поменялась — Андерссон продолжала поддерживать свой высокий темп, а Карлссон стала отставать, в итоге проиграв подруге по команде полминуты. Это была отличная новость для Ступак — именно с лидером молодёжной классификации россиянка в первую очередь боролась в общем зачёте.

Ступак и сама, не дожидаясь результатов молодой шведки, мощно разогналась и закрепилась в первой тройке. В единственной коньковой разделке этого сезона она стала второй и была намерена как минимум вновь попасть на пьедестал почёта. Однако борьбу россиянке сразу навязали два лидера «Тур де Ски» из США Джессика Диггинс и Рози Бреннан, выигравшая ту самую гонку с раздельного старта в Давосе.

К середине дистанции Диггинс уже создала себе комфортный отрыв в 11 секунд, которого хватало для второй победы и четвёртой медали подряд. Ступак бежала почти по графику Андерссон, но при этом немного уступала Бреннан, ставшей в итоге серебряным призёром. Во второй половине гонки российская лыжница опустилась ниже шведки и всеми силами пыталась отыграться, но избежать четвёртого места не удалось. Тем не менее, усилия Ступак не пропали даром — в общем зачёте она сократила отставание от Карлссон с 49 до 23 секунд, так что шанс закончить «Тур де Ски» на призовом месте у россиянки будет.

Вице-лидер Кубка мира Сорина всю гонку держалась на пятом-седьмом месте и в итоге показала шестой результат, уступив грамотно разложившей силы финке Кристе Пярмякоски. В общем зачёте россиянка отыграла две позиции и поднялась на пятое место, тоже приблизившись к Карлссон по суммарному времени. Непряева даже после дня отдыха выглядела на дистанции недостаточно свежей и в итоге не попала в первую двадцатку. Для неё вторая половина «Тур де Ски» пройдёт уже как часть подготовки к чемпионату, а не как отдельное соревнование, на котором получится показывать высокие результаты.