Вторая победа подряд: как Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»

Россиянин Александр Большунов выиграл гонку преследования свободным стилем на третьем этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Швейцарии. Эта победа стала для спортсмена второй подряд в рамках соревнований и позволила ему увеличить отрыв от преследователей в общем зачёте. У женщин лучшей из россиянок в аналогичной дисциплине стала Юлия Ступак, финишировавшая на пятой строчке. Первые два места заняли американки Джессика Диггинс и Роси Бреннен.

Уверенное преимущество Большунова

Старт лыжной многодневки «Тур де Ски» получился для сборной России более чем удачным. Приехавшая в Швейцарию в ранге главного фаворита соревнований отечественная команда уже в первые два дня завоевала четыре награды. А главным героем в её составе стал действующий чемпион многодневки Александр Большунов. В пятницу он занял второе место в спринте свободным стилем, а в субботу выиграл масс-старт классикой и возглавил общий зачёт.

Причём преимущество четырёхкратного призёра Олимпийских игр было настолько весомым, что в воскресной гонке преследования свободным стилем на 15 км в его победе мало кто сомневался. При этом за медали могли побороться и другие россияне: Иван Якимушкин, Денис Спицов, Евгений Белов и Артём Мальцев. Также на дистанцию ушли Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Александр Терентьев, Глеб Ретивых и Алексей Червоткин.

С первых километров пасьюта стало очевидно, что лидирующее место Большунов может уступить только в силу непреодолимых обстоятельств. Он стартовал с преимуществом в минуту от ближайшего преследователя и провёл гонку, не участвуя в контактной борьбе.

А вот Мальцева в соперничестве за вторую строчку практически сразу догнал Дарио Колонья. Совместная работа помогла обоим сократить отставание от лидера. Так, на отметке 5,2 км россиянин уступал соотечественнику уже 48,8 секунды. Другие представители отечественной сборной отставали от третьей строчки более чем на 25 секунд.

Однако на второй половине дистанции расклад сил поменялся. Швейцарца начали покидать силы, и он постепенно откатился даже за пределы первой пятёрки. Этим воспользовались француз Морис Манифика, Спицов и Якимушкин, которые образовали новую группу преследования.

Особенно активен в ней был француз, сделавший всё, чтобы достать оторвавшегося Мальцева. Но Артём сумел финишировать вторым. Спицов же, в ноябре переболевший коронавирусом, не сумел опередить Манифика и остался на обидном четвёртом месте.

Победу уверенно одержал Большунов. Александр опередил Мальцева на 53,7 секунды, но свой второй подряд успех на «Тур де Ски» оценил предельно скромно.

«Не сказал бы, что эта победа далась легко. Сегодня пришлось потрудиться, особенно тяжело было на последних кругах. Всё-таки рад, что смог доехать и финишировать с хорошим временем. У меня неплохое положение в общем зачёте. Впереди ещё много гонок, так что будем дальше бороться», — цитирует Большунова «Чемпионат».

Не стал называть гонку преследования «лёгкой прогулкой» для подопечного и тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Гандикап с прежних гонок у него был внушительный, он его удерживал, на финише вышло чуть меньше минуты, но это незначительный проигрыш. Нельзя сказать, что данная гонка стала для Александра лёгкой прогулкой — он так же терпел, работал, старался показывать хорошее время, сохранить то преимущество, которое завоевал. «Тур» только набирает обороты, прошло лишь три гонки — успокаиваться рано, нужно готовиться к заключительным этапам», — приводит слова Бородавко ТАСС.

После трёх гонок лидер российской сборной возглавляет общий зачёт с суммарным временем 1:08.30. Второе место с отставанием в 53 секунды занимает Мальцев, третьим идёт Манифика (+1.07). Следом расположились Спицов (+1.10), Якимушкин (+1.34) и Колонья (+1.34).

Tour de Ski standing after stage 3/8 👀



First rest day coming up before rocking the course in Toblach 🇮🇹#fiscrosscountry#tourdeski2021#tourdeski 📷NordicFocus pic.twitter.com/Rprg2m1lXV — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 3, 2021

Достойное выступление Ступак

А вот за россиянок болельщикам пришлось серьёзно поволноваться ещё до начала гонки преследования. В прессе появилась информация, что Наталья Непряева и Юлия Ступак могут быть дисквалифицированы за нарушение масочного режима. К счастью, она не подтвердилась. По сведениям шведских СМИ, россиянки, а также их коллеги из Швеции и Франции отделаются штрафами.

Таким образом, девушки вышли на старт 10-километровой гонки преследования. Впрочем, бороться за медали россиянкам изначально было непросто. Татьяна Сорина, Ступак и Непряева на старте расположились на седьмой — девятой позициях с более чем 50-секундным отставанием от лидера Линн Свон, выигравшей две первые гонки в рамках «Тур де Ски».

Однако на третий забег сил у шведки, видимо, не осталось. Она довольно быстро позволила Фриде Карлссон, Роси Бреннен и Джессике Диггинс не только догнать себя, но и вырваться вперёд. Хорошую скорость набрали и Сорина со Ступак. На отметке 2,5 км они отставали от лидера на 50 секунд, а на 5-м км — на 42.

Между тем в лидирующей группе шла напряжённая борьба. Бреннен, Диггинс и Карлссон убежали от Свон, а шведка возглавила гонку. Американки такому развитию событий не препятствовали и спокойно работали за спиной у лидера.

В конце концов Фриде покинули силы. На предпоследнем километре дистанции она пропустила вперёд обеих преследовательниц. В результате Диггинс на финише оказалась сильнее соотечественницы, а Бреннен взяла серебро, оставив позади Карлссон.

Хорошую работу проделала и Ступак. За 2,5 км до финиша она поднялась на пятое место, обойдя словенку Анамарию Лампич. А вот Сорина постепенно начала отставать. Ступак до конца боролась с Лампич за четвёртую строчку, но всё же уступила словенке считаные секунды, отстав от Диггинс почти на минуту.

Сорина в итоге финишировала седьмой (+ 1.15,5), а Непряева — 11-й (+ 1.34,6). В топ-20 также попали Алиса Жамбалова (14-я) и Яна Кирпиченко (15-я) с более чем двухминутным отставанием.

В лидеры общего зачёта удалось вырваться Диггинс. Всего пять секунд ей уступает соотечественница Бреннен и десять — Карлссон. Ступак поднялась на пятую строчку с отставанием в 59 секунд, Сорина — седьмая (+ 1.15).

В понедельник лыжников ожидает переезд в итальянский Тоблах, а пятого января там пройдут гонки свободным стилем с интервальным стартом на 15 и 10 км у мужчин и женщин соответственно.