Большунов — о победе в гонке преследования на «Тур де Ски»: сегодня пришлось потрудиться

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в гонке преследования на третьем этапе «Тур де Ски», которая проходила в швейцарском Валь-Мюстаире.

«Не сказал бы, что эта победа далась легко. Сегодня пришлось потрудиться, особенно последние круги было очень тяжело. Я рад, что смог доехать и финишировать с хорошим временем. Удовлетворен ли своей позицией после трёх этапов? В принципе, да, неплохо. Впереди ещё много гонок, потому будем дальше бороться», — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

Российский лыжник победил на «Тур де Ски» в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски».