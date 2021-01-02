С позиции силы: Большунов выиграл масс-старт на втором этапе «Тур де Ски», у Ступак — серебро

Второй этап лыжной многодневки «Тур де Ски», состоявшийся в швейцарском Валь-Мюстаир, вновь принёс сборной России награды. Спустя сутки после серебра в индивидуальном спринте свободным стилем Александр Большунов более чем на 23 секунды опередил ближайших преследователей в масс-старте и возглавил общий зачёт. У женщин в аналогичном виде программы Юлия Ступак финишировала второй, отстав всего на 0,7 секунды от шведки Линн Сван.

Упущенный российский подиум

Чемпион «Тур де Ски» Александр Большунов добился успеха на дистанции 15 км с масс-старта. Преимущество Большунова начало чётко оформляться уже к отметке в 4,5 км, где распределялись бонусные спринтерские баллы. Александр уверенно возглавил группу тех, кто добыл промежуточные награды (кроме лидера, в ней оказались ещё пятеро россиян), и в дальнейшем лишь планомерно увеличивал отрыв.

Темп прошлогоднего триумфатора оказался настолько высоким, что итальянские и немецкие конкуренты довольно быстро прекратили претендовать не только на победу, но и на призовые места. Лишь Дарио Колонья из Швейцарии и француз Морис Монифика продолжали соперничать с пятёркой россиян за право финишировать вслед за Большуновым.

Ближе к финишу попытку спурта предприняли Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Евгений Белов. Сформировав небольшой задел, они были очень близки к тому, чтобы составить чисто российский подиум по итогам этапа. Но командной работы не получилось. Скорее наоборот.

Серия атакующих манёвров, проведённая троицей практически перед самым выходом на финишную прямую, привела к завалу претендентов на подиум. И по итогам столкновения пострадали абсолютно все представители сборной. Белов и Червоткин, упав на лыжне, открыли дорогу к серебру Колонье. Якимушкин же, выкатившийся за пределы трассы, некоторое время двигался вне ограждений — и порядком усложнил себе задачу по завоеванию бронзы. Впрочем, цели удалось достичь: перевес над Манифика составил 2,4 секунды.

При этом важно подчеркнуть: Иван во время манёвров за пределами трассы никому не мешал и гоночного преимущества не получал. Что снимало все претензии французов к результату россиянина.

После двух гонок Александр Большунов возглавил индивидуальный зачёт — 36 минут 19 секунд. В одной секунде от него расположился ещё один россиянин — Артём Мальцев. Тройку замыкает швед Оскар Свенссон.

Ступак завоевывает медали вторую неделю подряд

В число 63 спортсменок, заявленных на женский масс-старт, вошли девять россиянок, однако на старт не вышла Анна Жеребятьева.

Оставшиеся девушки большую часть дистанции — четыре круга по 2,5 км — держались в группе лидеров. В частности, Юлия Ступак, Наталья Непряева и Яна Кирпиченко, попав в топ-10, забрали бонусные спринтерские баллы на отметке в 3,3 км. Тогда как по итогам половины дистанции сразу пять отечественных спортсменок находились в головной группе и не отпускали пул лидеров, в том числе шведский тандем, состоявший из Фриды Карлссон и Эббы Андерссон, а также американку Джесси Диггинс.

В начале шестого километра Карлссон, возглавляющая молодёжный зачёт Кубка мира, нарастила темп. Это исключило из борьбы Алису Жамбалову и Татьяну Сорину, которые не смогли ответить на скорости, предложенные скандинавкой. Чуть раньше откатилась в середину пелотона Непряева, которой дистанция давалась, очевидно, сложнее, чем подругам по команде. Как результат, список претенденток на победу сократился до семи спортсменок.

Распределение медалей случилось на последнем круге, в ходе которого наибольшей эффективностью отличилась победительница первого дня состязаний Линн Сван. Прошлогодняя обладательница спринтерского Кубка мира осуществила безукоризненную атаку из глубины лидирующей группы и заключительные метры дистанции провела с позиции силы, контролируя гонку.

А вот за оставшиеся места на подиуме развернулась серьёзная борьба: за 0,7 секунды финишную черту пересекли сразу три спортсменки. Мобильнее всех оказалась Ступак, оставившая Диггинс бронзу и лишившая Карлссон наград. Кроме того, в топ-10 финишировали ещё три россиянки: Кирпиченко — на седьмой позиции (для неё это первое попадание в элитную группу), Жамбалова — на восьмой, Сорина — на десятой.

«Допустила ошибку на последнем спуске: встала на другую лыжню, поехала одна, словила отрыв. Следовало всё же двигаться за Диггинс, держалась бы в потоке. А там можно было и попробовать поработать со Сван. Но она очень сильный спринтер, финишёр», — прокомментировала свой финиш в эфире «Матч ТВ» Ступак.

Отметим, что Юлия, вернувшаяся в большой спорт спустя неполный год после рождения ребёнка, вторую неделю подряд завоёвывает медали. В предыдущие выходные Ступак стала второй в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене, выступив в тандеме с Непряевой.

В общем зачёте «Тур де Ски» лидерство сохранила Сванн — 32:42,0. Далее расположились Диггинс (+13,0) и Карлссон (+18,0). Лучшая из россиянок, Татьяна Сорина (+53,0), занимает седьмое место. Также в топ-10 закрепились Ступак (+56,0) и Непряева (1:12,0) — восьмая и девятая позиции.