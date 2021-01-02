С позиции силы: Большунов выиграл масс-старт на втором этапе «Тур де Ски», у Ступак — серебро
- Александр Большунов
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- © Maxim Thore
Упущенный российский подиум
Чемпион «Тур де Ски» Александр Большунов добился успеха на дистанции 15 км с масс-старта. Преимущество Большунова начало чётко оформляться уже к отметке в 4,5 км, где распределялись бонусные спринтерские баллы. Александр уверенно возглавил группу тех, кто добыл промежуточные награды (кроме лидера, в ней оказались ещё пятеро россиян), и в дальнейшем лишь планомерно увеличивал отрыв.
Темп прошлогоднего триумфатора оказался настолько высоким, что итальянские и немецкие конкуренты довольно быстро прекратили претендовать не только на победу, но и на призовые места. Лишь Дарио Колонья из Швейцарии и француз Морис Монифика продолжали соперничать с пятёркой россиян за право финишировать вслед за Большуновым.
Ближе к финишу попытку спурта предприняли Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Евгений Белов. Сформировав небольшой задел, они были очень близки к тому, чтобы составить чисто российский подиум по итогам этапа. Но командной работы не получилось. Скорее наоборот.
Серия атакующих манёвров, проведённая троицей практически перед самым выходом на финишную прямую, привела к завалу претендентов на подиум. И по итогам столкновения пострадали абсолютно все представители сборной. Белов и Червоткин, упав на лыжне, открыли дорогу к серебру Колонье. Якимушкин же, выкатившийся за пределы трассы, некоторое время двигался вне ограждений — и порядком усложнил себе задачу по завоеванию бронзы. Впрочем, цели удалось достичь: перевес над Манифика составил 2,4 секунды.
При этом важно подчеркнуть: Иван во время манёвров за пределами трассы никому не мешал и гоночного преимущества не получал. Что снимало все претензии французов к результату россиянина.
Et les Russes qui jouent aux auto-tamponneuses dans les derniers mètres et ça fait 4e place pour @manificaventure ... au moins pour l’instant. #ValMustair#ChaletClub@Eurosport_FR@SimonDSantos@JefDEVAUX#TourDeSki#MassStartpic.twitter.com/oJhGYWD0xQ— Chalet ❄️ Club (@ChaletClub2021) January 2, 2021
После двух гонок Александр Большунов возглавил индивидуальный зачёт — 36 минут 19 секунд. В одной секунде от него расположился ещё один россиянин — Артём Мальцев. Тройку замыкает швед Оскар Свенссон.
Ступак завоевывает медали вторую неделю подряд
В число 63 спортсменок, заявленных на женский масс-старт, вошли девять россиянок, однако на старт не вышла Анна Жеребятьева.
Оставшиеся девушки большую часть дистанции — четыре круга по 2,5 км — держались в группе лидеров. В частности, Юлия Ступак, Наталья Непряева и Яна Кирпиченко, попав в топ-10, забрали бонусные спринтерские баллы на отметке в 3,3 км. Тогда как по итогам половины дистанции сразу пять отечественных спортсменок находились в головной группе и не отпускали пул лидеров, в том числе шведский тандем, состоявший из Фриды Карлссон и Эббы Андерссон, а также американку Джесси Диггинс.
В начале шестого километра Карлссон, возглавляющая молодёжный зачёт Кубка мира, нарастила темп. Это исключило из борьбы Алису Жамбалову и Татьяну Сорину, которые не смогли ответить на скорости, предложенные скандинавкой. Чуть раньше откатилась в середину пелотона Непряева, которой дистанция давалась, очевидно, сложнее, чем подругам по команде. Как результат, список претенденток на победу сократился до семи спортсменок.
Распределение медалей случилось на последнем круге, в ходе которого наибольшей эффективностью отличилась победительница первого дня состязаний Линн Сван. Прошлогодняя обладательница спринтерского Кубка мира осуществила безукоризненную атаку из глубины лидирующей группы и заключительные метры дистанции провела с позиции силы, контролируя гонку.
А вот за оставшиеся места на подиуме развернулась серьёзная борьба: за 0,7 секунды финишную черту пересекли сразу три спортсменки. Мобильнее всех оказалась Ступак, оставившая Диггинс бронзу и лишившая Карлссон наград. Кроме того, в топ-10 финишировали ещё три россиянки: Кирпиченко — на седьмой позиции (для неё это первое попадание в элитную группу), Жамбалова — на восьмой, Сорина — на десятой.
«Допустила ошибку на последнем спуске: встала на другую лыжню, поехала одна, словила отрыв. Следовало всё же двигаться за Диггинс, держалась бы в потоке. А там можно было и попробовать поработать со Сван. Но она очень сильный спринтер, финишёр», — прокомментировала свой финиш в эфире «Матч ТВ» Ступак.
Отметим, что Юлия, вернувшаяся в большой спорт спустя неполный год после рождения ребёнка, вторую неделю подряд завоёвывает медали. В предыдущие выходные Ступак стала второй в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене, выступив в тандеме с Непряевой.
В общем зачёте «Тур де Ски» лидерство сохранила Сванн — 32:42,0. Далее расположились Диггинс (+13,0) и Карлссон (+18,0). Лучшая из россиянок, Татьяна Сорина (+53,0), занимает седьмое место. Также в топ-10 закрепились Ступак (+56,0) и Непряева (1:12,0) — восьмая и девятая позиции.