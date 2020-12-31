Вяльбе затруднилась оценить степень готовности российских лыжников к «Тур де Ски»

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала предстоящий старт многодневки «Тур де Ски».
Вяльбе затруднилась оценить степень готовности российских лыжников к «Тур де Ски»
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Это очень серьёзный старт. Мы ждём побед и хороших результатов. В плане конкуренции то, что норвежцев не будет, — это тяжело, но тяжело для всех. Если нет лидеров, то всегда трудно оценить свои реальные возможности на данный момент», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Лыжная многодневка «Тур де Ски» стартует в Швейцарии 1 января и завершится 10 января в Италии. Сборная Норвегии отказалась от выступления из-за риска заражения коронавирусом.

Ранее норвежский лыжник Эмиль Иверсен выразил мнение, что россиянин Александр Большунов выиграет «Тур де Ски».

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