Иверсен считает, что Большунов выиграет «Тур де Ски»

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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказал мнение о вероятном победителе многодневной гонки «Тур де Ски».
Иверсен считает, что Большунов выиграет «Тур де Ски»
  • Reuters

«С таким же успехом можно исключить просмотр тура из планов. Не вижу причин много размышлять, что там будет происходить. На самом деле я не так часто смотрю лыжные гонки. Пожалуй, Александр Большунов победит. Думаю также, что вторым и третьим тоже легко могут оказаться русские. Ну и верю в Эббу Андрессон», — приводит слова Иверсена Aftenposten.

Многодневная гонка «Тур де Ски» пройдёт с 1 по 10 января в Швейцарии и Италии.

Ранее стало известно, что сервисная бригада сборной России по лыжным гонкам попала в ДТП по дороге на «Тур де Ски».

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