Сервисная бригада сборной России по лыжным гонкам попала в ДТП по дороге на «Тур де Ски»
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«Никто не пострадал в ДТП. Всё нормально и хорошо. Всё закончилось удачно для сервисёров. Машина попала на лёд, её вынесло с дороги. Автомобиль пострадал, но главное, что все ребята в полном здравии и уже приступили к работе. В машине была только сервисная бригада, спортсменов не было. На место ДТП приехали пожарные и скорая, это стандартная процедура там. Все прошли медицинское обследование», — приводит слова Бородавко РИА Новости.
«Тур де Ски» пройдёт с 1 по 10 января в Швейцарии и Италии.
Ранее стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на «Тур де Ски».