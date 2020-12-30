Сервисная бригада сборной России по лыжным гонкам попала в ДТП по дороге на «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что сервисная бригада национальной команды попала в ДТП на границе Швейцарии и Италии по дороге на многодневную гонку «Тур де Ски».

«Никто не пострадал в ДТП. Всё нормально и хорошо. Всё закончилось удачно для сервисёров. Машина попала на лёд, её вынесло с дороги. Автомобиль пострадал, но главное, что все ребята в полном здравии и уже приступили к работе. В машине была только сервисная бригада, спортсменов не было. На место ДТП приехали пожарные и скорая, это стандартная процедура там. Все прошли медицинское обследование», — приводит слова Бородавко РИА Новости.

«Тур де Ски» пройдёт с 1 по 10 января в Швейцарии и Италии.

Ранее стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на «Тур де Ски».