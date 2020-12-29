Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на «Тур де Ски»
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В состав мужской команды вошли Евгений Белов, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Артём Мальцев, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.
Женскую сборную будут представлять Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Фалеева.
«Тур де Ски» пройдёт с 1 по 10 января в Швейцарии и Италии.
Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов пропустит «Тур де Ски».