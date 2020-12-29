Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на «Тур де Ски»

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Пресс-служба Федерации лыжных гонок России огласила состав национальной команды на престижную многодневную лыжную гонку «Тур де Ски».
Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на «Тур де Ски»
  • © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

В состав мужской команды вошли Евгений Белов, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Артём Мальцев, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.

Женскую сборную будут представлять Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Фалеева.

«Тур де Ски» пройдёт с 1 по 10 января в Швейцарии и Италии. 

Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов пропустит «Тур де Ски».

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