Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на «Тур де Ски»

Пресс-служба Федерации лыжных гонок России огласила состав национальной команды на престижную многодневную лыжную гонку «Тур де Ски».

В состав мужской команды вошли Евгений Белов, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Артём Мальцев, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.

Женскую сборную будут представлять Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Фалеева.

«Тур де Ски» пройдёт с 1 по 10 января в Швейцарии и Италии.

Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов пропустит «Тур де Ски».