Ступак завоевала серебро в масс-старте на «Тур де Ски»

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Российская лыжница Юлия Ступак заняла второе место в масс-старте на 10 км классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски» в Швейцарии.
Ступак завоевала серебро в масс-старте на «Тур де Ски»
  • © Юлия Ступак
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Спортсменка преодолела дистанцию за 30 минут и 10,6 секунды, совсем немного уступив шведке Линн Сван (30.0,9).

Третье место заняли американца Джесси Диггинс (30.10,7).

В топ-10 вошли ещё три представительницы России: Яна Кирпиченко (7-е место/время 30.14,4), Алиса Жамбалова (8/30.23,5) и Татьяна Сорина (10/30.27,8).

Ранее сообщалось, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе обвинила сборную Норвегии в неуважении к FIS и соперникам.

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