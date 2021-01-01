Вяльбе обвинила сборную Норвегии в неуважении к FIS и соперникам

Короткая ссылка
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что рассматривает отказ сборной Норвегии выступать на многодневке «Тур де Ски» как неуважение к соперникам и Международной федерации лыжных гонок (FIS).
Вяльбе обвинила сборную Норвегии в неуважении к FIS и соперникам
  • РИА Новости

«Это неуважительно по отношению к коллегам, FIS и нашей большой лыжной семье. Я не знаю, трусость ли это. Но если Норвегия участвует в прыжках с трамплина, многоборье, биатлоне, то почему бы не выступить в лыжных гонках? Да, существует опасность заразиться коронавирусом, но нужно принимать риски. Жаль, что норвежцев не будет. Всегда интересно, когда на соревнованиях выступают сильнейшие. Уверена, мы их увидим на чемпионате мира, и там они, как и всегда, будут сильны», — цитирует Вяльбе VG

Сборная Норвегии отказалась от участия в «Тур де Ски» и этапах Кубка мира из-за риска заболевания коронавирусом.

Ранее Вяльбе заявила, что в концовке спринта Большунов уже не боролся за золото.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить