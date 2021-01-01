Вяльбе обвинила сборную Норвегии в неуважении к FIS и соперникам
- РИА Новости
«Это неуважительно по отношению к коллегам, FIS и нашей большой лыжной семье. Я не знаю, трусость ли это. Но если Норвегия участвует в прыжках с трамплина, многоборье, биатлоне, то почему бы не выступить в лыжных гонках? Да, существует опасность заразиться коронавирусом, но нужно принимать риски. Жаль, что норвежцев не будет. Всегда интересно, когда на соревнованиях выступают сильнейшие. Уверена, мы их увидим на чемпионате мира, и там они, как и всегда, будут сильны», — цитирует Вяльбе VG.
Сборная Норвегии отказалась от участия в «Тур де Ски» и этапах Кубка мира из-за риска заболевания коронавирусом.
Ранее Вяльбе заявила, что в концовке спринта Большунов уже не боролся за золото.