Вяльбе обвинила сборную Норвегии в неуважении к FIS и соперникам

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что рассматривает отказ сборной Норвегии выступать на многодневке «Тур де Ски» как неуважение к соперникам и Международной федерации лыжных гонок (FIS).

«Это неуважительно по отношению к коллегам, FIS и нашей большой лыжной семье. Я не знаю, трусость ли это. Но если Норвегия участвует в прыжках с трамплина, многоборье, биатлоне, то почему бы не выступить в лыжных гонках? Да, существует опасность заразиться коронавирусом, но нужно принимать риски. Жаль, что норвежцев не будет. Всегда интересно, когда на соревнованиях выступают сильнейшие. Уверена, мы их увидим на чемпионате мира, и там они, как и всегда, будут сильны», — цитирует Вяльбе VG.

Сборная Норвегии отказалась от участия в «Тур де Ски» и этапах Кубка мира из-за риска заболевания коронавирусом.

Ранее Вяльбе заявила, что в концовке спринта Большунов уже не боролся за золото.