Вяльбе: показалось, что в концовке спринта Большунов уже не боролся за золото

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что Александр Большунов имел шансы на победу на первом этапе «Тур де Ски».

«У наших ребят всё хорошо складывается. Александр Большунов имел шансы на золотую медаль в спринте, но показалось, что в концовке он уже не боролся. Уступил только Пеллегрино, а если судить по последним спринтерским гонкам итальянца, сейчас он на коне», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

В спринтерской гонке, которая проходила в первый соревновательный день многодневки «Тур де Cки», Большунов занял второе место.

Ранее Вяльбе призналась, что разочарована результатами лыжниц в спринте на «Тур де Ски».