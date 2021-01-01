Вяльбе: показалось, что в концовке спринта Большунов уже не боролся за золото
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«У наших ребят всё хорошо складывается. Александр Большунов имел шансы на золотую медаль в спринте, но показалось, что в концовке он уже не боролся. Уступил только Пеллегрино, а если судить по последним спринтерским гонкам итальянца, сейчас он на коне», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».
В спринтерской гонке, которая проходила в первый соревновательный день многодневки «Тур де Cки», Большунов занял второе место.
Ранее Вяльбе призналась, что разочарована результатами лыжниц в спринте на «Тур де Ски».