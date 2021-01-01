Вяльбе призналась, что разочарована результатами лыжниц в спринте на «Тур де Ски»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала итоги первого этапа многодневки «Тур де Ски».
Вяльбе призналась, что разочарована результатами лыжниц в спринте на «Тур де Ски»
  • РИА Новости

«Второе место Большунова — это хороший результат и фундамент в целом для «Тур де Ски». Я бы сказала, что у ребят всё идёт здорово, а вот у девчонок есть разочарования. На Наталью Непряеву ставили больше, чем на всех остальных. Мне трудно оценивать её состояние, я сейчас не рядом нахожусь. Вечером попереписываюсь и уточню, какие есть проблемы», — цитирует Вяльбе Sport24.

В спринте у мужчин Александр Большунов занял второе место, Глеб Ретивых — четвёртое, Артём Мальцев — пятое. Российские лыжницы не сумели пробиться в финал соревнований. Наталья Непряева и Татьяна Сорина прекратили борьбу на стадии полуфинала.

Ранее Бородавко оценил результат Большунова в спринте на «Тур де Ски».

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