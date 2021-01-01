Бородавко оценил результат Большунова в спринте на «Тур де Ски»

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал второе место Александра Большунова в спринтерской гонке на многодневке «Тур де Ски».
Бородавко оценил результат Большунова в спринте на «Тур де Ски»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Для Большунова второе место — это хороший и достойный результат в любом случае. Он проиграл лишь Пеллегрино, показал хорошую борьбу на финише, но ему немного не хватило, слишком большой был отрыв. Поскольку «Тур де Ски» — это длинное соревнование, а сегодня только первый день, я считаю, это достаточно хороший задел на будущее. Давно у нас не бежали в финале трое спортсменов, и это действительно здорово. Четвёртое и пятое места Ретивых и Мальцева — тоже достойный результат. Учитывая то, что Артём бежал во втором полуфинале, он немного не успел восстановиться», — цитирует Бородавко Sport24.

Ранее сообщалось, что Большунов стал вторым в спринте на первом этапе «Тур де Ски».

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