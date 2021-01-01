Серебряный старт: Большунов занял второе место в спринте на первом этапе «Тур де Ски»

Александр Большунов стал серебряным призёром первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Валь-Мюстайр. Он финишировал вторым в индивидуальном спринте свободным стилем. Лидер Кубка мира проигрывает всего восемь секунд в общем зачёте итальянцу Федерико Пеллегрино. В женских соревнованиях Наталья Непряева и Татьяна Сорина завершили борьбу на стадии полуфинала.

Российский лыжник Александр Большунов приступил к защите титула чемпиона «Тур де Ски». В первый день 2021 года он стал серебряным призёром в спринтерской гонке свободным стилем, которая прошла в швейцарском Валь-Мюстайр. Кроме лидера Кубка мира, в первую пятёрку общего зачёта многодневной гонки поднялись также Артём Мальцев и Глеб Ретивых.

По сравнению с декабрьскими стартами состав участников «Тур де Ски» должен был усилиться. Сборные Швеции и Финляндии возобновили участие в соревнованиях, так что главные старты сезона пропускает только национальная команда Норвегии. Впрочем, возвращение двух скандинавских команд не особо сказалось на конкуренции в мужских гонках. Квалификацию спринта преодолели всего три шведа и один финн.

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В российской сборной сразу четверо лыжников оказались в первой восьмёрке квалификации. Второе время на необычной трассе, на которой организаторы сделали два крутых подъёма и характерные для ски-кросса бугорки, показал Большунов. Он уступил только признанному фавориту конькового спринта Федерико Пеллегрино, который за сезон уже дважды побеждал в этой дисциплине. Третьим стал Артём Мальцев, шестое место занял Андрей Мельниченко, на восьмую строчку поднялся лучший молодой лыжник сезона Александр Терентьев. Кроме них, в плей-офф вышли Евгений Белов, Глеб Ретивых и Иван Якимушкин.

Большунов не стал избегать Пеллегрино и выбрал его в качестве соперника по четвертьфиналу. Вдвоём они провели быстрейший забег первого раунда, и победу в нём одержал российский лыжник. Из второй гонки автоматически в полуфинал попали Ретивых и Мельниченко, не пустив дальше Белова. Продолжили борьбу также Терентьев и Мальцев, а Якимушкин из-за падения финна Вернери Сухонена вынужден был потерять много времени.

В полуфинале Большунов вновь сошёлся с Пеллегрино, только теперь его сопровождали Ретивых и Мельниченко. Лидер Кубка мира не стал договариваться о какой-либо командной тактике и сразу возглавил гонку, но перед финишной прямой всё-таки пропустил и итальянца, и француза Ришара Жуве. Лишь благодаря хорошему времени забега Большунов прошёл в финал вместе с Ретивых. В другой гонке удача сопутствовала Мальцеву, который в борьбе с другими французскими лыжниками завоевал третью для россиян путёвку в финал.

Медальный забег прошёл по весьма неожиданному сценарию. Пеллегрино решил не отсиживаться за спинами соперников, как он обычно делает, а сразу возглавить гонку, не дожидаясь финишных разборок. Всем лыжникам пришлось поочерёдно отстать, но Большунов продолжал бороться. Он даже сохранил силы на последний рывок, только трассы, чтобы угнаться за лучшим спринтером сезона, уже не хватило. Впрочем, второе место для российского лыжника является несомненным успехом, так как в борьбе за общий зачёт «Тур де Ски» Пеллегрино не будет соперником. По итогам первого дня Большунов проигрывает итальянцу восемь секунд, но в любой дистанционной гонке он легко ликвидирует это отставание.

Обидно должно быть спринтеру Ретивых, так как он не смог взойти на пьедестал почёта, финишировав четвёртым. Чтобы выиграть медаль на отдельном этапе «Тур де Ски», ему придётся ждать до 9 января, когда состоятся такие же соревнования классическим ходом. Мальцев занял пятое место, а в общем зачёте благодаря успешной квалификации стал четвёртым. Для него не должно составить труда в ближайшие дни подняться на второе место и оказаться за Большуновым.

Grande Federico Pellegrino 👉from fastest quali time to the top of the podium 🔝Alexander Bolshunov and Richard Jouve both chased the italian 🚀 well throughout the course and are rewarded with rank 2 and 3 💪#fiscrosscountry 📷NordicFocus pic.twitter.com/kbM9YptlaX — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 1, 2021

В отличие от мужчин, шведским лыжницам удалось сразу же включиться в борьбу. Достаточно сказать, что в квалификации в первой четвёрке оказались сразу три шведки, и все они обошли лидера Кубка мира Роси Бреннен из США. Россиянки так заметны в прологе не были — лучшая из них, Татьяна Сорина, показала седьмое время, Юлия Ступак замкнула первую десятку, Христина Мацокина стала 23-й. С трудом в следующий круг пробилась Наталья Непряева, которая в отсутствие норвежек вполне могла замахнуться на титул.

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В четвертьфинале Непряева попыталась развеять сомнения в своей форме и смогла за счёт финишного рывка напрямую выйти в следующий круг, хотя соперничать ей приходилось сразу с тремя лыжницами из первой пятёрки квалификации. У Ступак забег не получился — она попала в сильную группу с двумя прирождёнными спринтерами — Надине Фендрих из Швейцарии и Анамарией Лампич из Словении, справиться с которыми было слишком сложно. Без полуфинала осталась и Мацокина, а вот Сорина смогла пройти дальше, очень легко проведя дистанцию.

Правда, в полуфинале обеим россиянкам всё-таки пришлось завершить борьбу. Непряева на своём опыте узнала, как непросто состязаться с Фендрих и Лампич, которые оставили без медалей даже победительницу квалификации Маю Дальквист из Швеции. Сорина же стала много ошибаться на спусках и терять на этом драгоценные секунды, из-за чего ей пришлось финишировать пятой.

Оставшись без финала, россиянки не заработали хороших бонусных секунд, необходимых для общего зачёта «Тур де Ски». В итоге Сорина перед субботним масс-стартом на 10 км находится на восьмом месте, а Непряева — на 11-м. Утешать их может то, что в общем зачёте Кубка мира они теперь обе входят в первую тройку, уступая только Бреннен.

Победу на первом этапе женского «Тур де Ски» одержала шведка Линн Сван. Прошлогодняя обладательница спринтерского Кубка мира легко оставила позади всех соперниц. Ей особенно помогло столкновение Фендрих и Лампич, из-за которого швейцарка оказалась на снегу, а словенку после гонки дисквалифицировали. На подиум поднялись также американка Джессика Диггинс и ещё одна шведская лыжница Фрида Карлссон, возглавляющая молодёжный зачёт Кубка мира.