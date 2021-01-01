Легков: серебро Большунова в спринте — отличный итог

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков подвёл итоги выступления сборной России в спринтерских гонках на первом этапе престижной многодневки «Тур де Ски».

«Второе место Большунова — это отличный результат. Это спринтерская гонка в формате «Тур де Ски», даже если бы он пришёл к финишу четвёртым, это всё равно можно было бы считать хорошим результатом. Первое место занял спринтер Пеллегрино, дальше он не сможет составить конкуренцию, поэтому все отлично, всё идёт как надо», — цитирует Легкова Sport24.

Также олимпийский чемпион оценил выступление девушек, которые не сумели квалифицироваться в финал гонки.

«Девушки выступили чуть хуже. Видно, что Непряева ещё набирает обороты. Я знаю, что они активно тренировались, готовились перед «Тур де Ски». Может быть, ещё не отошли от нагрузок. Страшного ничего не случилось — многодневка длинная, и всё ещё не раз поменяется. Ступак немного покритиковала тренера. Понятно, что она расстроилась, но я не думаю, что это какая-то серьёзная ошибка. Крамер ведь тоже разбирается — все хотели как лучше. Ну ничего, будет настраиваться на следующие гонки, все спортсмены максималисты и хотят хорошо выступать, пускай не расстраиваются и готовятся дальше», — добавил Легков.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась, что разочарована результатами лыжниц в спринте на «Тур де Ски».