Лампич потеряла второе место в спринте на «Тур де Ски» из-за дисквалификации

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Словенская лыжница Анамария Лампич лишилась второго места в спринтерской гонке на первом этапе «Тур де Ски».
Лампич потеряла второе место в спринте на «Тур де Ски» из-за дисквалификации
  • © Maxim Thor/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта. Словенка лишена серебра за воспрепятствование другому спортсмену при обгоне. На одном из поворотов трассы Лампич обошла представительницу Швейцарии Надин Фендрих, которая в результате манёвра соперницы потеряла равновесие и упала.

Таким образом, второе место досталось представительнице США Джессике Диггинс, третьей стала Фрида Карлссон из Швеции. Победу одержала шведка Линн Сван.

Ранее сообщалось, что шведская лыжница Сван выиграла спринт на «Тур де Ски».

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