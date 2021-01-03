Непряева и Ступак не будут отстранены за нарушение масочного режима на «Тур де Ски»

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Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак не будут дисквалифицированы с многодневки «Тур де Ски» из-за нарушения масочного режима.
Непряева и Ступак не будут отстранены за нарушение масочного режима на «Тур де Ски»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Нет, спортсмены не будут отстранены от участия в «Тур де Ски» за то, что не носят маски. Однако, как уже говорилось, спортсменам и всем причастным к соревнованиям лицам настоятельно рекомендуется носить маски», — приводит слова представителя Международной федерации лыжного спорта ТАСС.

Многодневка продлится до 10 января.

Ранее сообщалось, что Непряеву и Ступак могут снять с «Тур де Ски» за нарушение масочного режима.

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