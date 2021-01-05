Большунов победил в гонке с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски» в Италии
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
Большунов преодолел дистанцию за 32 минуты 49,6 секунды.
Вторым финишировал Денис Спицов, тройку призёров замкнул Иван Якимушкин.
Алексей Червоткин и Артём Мальцев заняли четвёртое и пятое места соответственно, а Евгений Белов и Андрей Мельниченко — седьмое и восьмое места.
Александр Терентьев занял 15-е место, Илья Семиков — 23-е, а Глеб Ретивых — 51-е.
Ранее сообщалось, что Джессика Диггинс выиграла гонку с раздельным стартом в «Тур де Ски».