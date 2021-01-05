Большунов победил в гонке с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски» в Италии

Короткая ссылка
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в Италии.
Большунов победил в гонке с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски» в Италии
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Большунов преодолел дистанцию за 32 минуты 49,6 секунды.

Вторым финишировал Денис Спицов, тройку призёров замкнул Иван Якимушкин.

Алексей Червоткин и Артём Мальцев заняли четвёртое и пятое места соответственно, а Евгений Белов и Андрей Мельниченко — седьмое и восьмое места.

Александр Терентьев занял 15-е место, Илья Семиков — 23-е, а Глеб Ретивых — 51-е.

Ранее сообщалось, что Джессика Диггинс выиграла гонку с раздельным стартом в «Тур де Ски».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить