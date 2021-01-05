Большунов победил в гонке с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски» в Италии

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в Италии.

© РИА Новости / Алексей Филиппов