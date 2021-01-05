Лыжница Ступак о четвёртом месте в гонке с раздельным стартом: я сегодня работала на все деньги

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Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала своё выступление в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в Италии.
Лыжница Ступак о четвёртом месте в гонке с раздельным стартом: я сегодня работала на все деньги
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я сегодня работала на все деньги, как говорится, но было очень нелегко. Для меня эта секунда на самом деле была пропастью, потому что я просто отдала всё.  Состояние нормальное, могу работать. Обидно, что всего секундочка отделяла от призового места, но расстраиваться не в моих правилах. Надо завтра вернуть долг? Да. К сожалению, отрывы растут. Но думаю, всё поправимо», — заявила Ступак в эфире «Матч ТВ».

Ступак стала лучшей из российских лыжниц по итогам гонки. Она заняла четвёртое место и уступила победительнице 25,7 секунды.

Ранее сообщалось, что Джессика Диггинс выиграла гонку с раздельным стартом в «Тур де Ски».

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