Лыжница Ступак о четвёртом месте в гонке с раздельным стартом: я сегодня работала на все деньги

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала своё выступление в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в Италии.

«Я сегодня работала на все деньги, как говорится, но было очень нелегко. Для меня эта секунда на самом деле была пропастью, потому что я просто отдала всё. Состояние нормальное, могу работать. Обидно, что всего секундочка отделяла от призового места, но расстраиваться не в моих правилах. Надо завтра вернуть долг? Да. К сожалению, отрывы растут. Но думаю, всё поправимо», — заявила Ступак в эфире «Матч ТВ».

Ступак стала лучшей из российских лыжниц по итогам гонки. Она заняла четвёртое место и уступила победительнице 25,7 секунды.

Ранее сообщалось, что Джессика Диггинс выиграла гонку с раздельным стартом в «Тур де Ски».