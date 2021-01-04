«Отсутствие норвежцев — минус для Саши»: Бородавко о лидерстве Большунова на «Тур де Ски» и проблемах с весом Непряевой

«Тур де Ски» перестал быть слишком тяжёлым испытанием для большинства лыжников, однако для Александра Большунова участие в многодневке в отсутствие норвежцев — скорее тренировка перед чемпионатом мира. Об этом в интервью RT заявил тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. Специалист также объяснил, почему Наталье Непряевой сложно решить проблему с весом, поделился мнением о столкновении Алексея Червоткина и Евгения Белова в классической гонке с общего старта в Валь-Мюстаире, а также рассказал, как национальная команда переболела коронавирусом.

— Как вы оцениваете итоги швейцарской части «Тур де Ски»?

— Неплохо, что достаточно стабильный ход показывает Юля Ступак. Чуть похуже было состояние Татьяны Сориной. Значительно лучше в сравнении с предыдущим днём в воскресенье смотрелась Наталья Непряева. На сегодняшний день бежать в горах при недостатке кислорода и с немного избыточной массой ей очень тяжело. Все «мышечные» спортсмены традиционно чувствуют в Валь-Мюстаире кислородное голодание и мало кто может показать то, на что способен, — в этом смысле высота здесь коварная.

— Нормализовать вес Наталье пока сложно?

— Проблема пока есть, скажем так. И она заключается в том, что «лишний вес» применительно к Непряевой — это не жировая прослойка, а мышцы. Наташа всегда была крупной спортсменкой, мышечной. Просто сейчас она почувствовала, что называется, на собственной шкуре, что лишний вес — это очень тяжёлый груз, который приходится тащить на себе. Значит, нужно от него избавляться. Но дело в том, что мышечная масса быстро не уходит: нужны жёсткие тренировки, чтобы она сгорела. Или жёсткие соревнования.

Также по теме Вторая победа подряд: как Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски» Россиянин Александр Большунов выиграл гонку преследования свободным стилем на третьем этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в...

— Что отнимает сейчас больше тренерских сил — работа с Непряевой или всё-таки с Большуновым?

— Александр — профессионал высочайшего класса, очень самостоятельный и думающий. Поэтому в работе с ним я определяю тренировочную стратегию, а он уже вносит коррективы, ориентируясь на собственное состояние и самочувствие. Наталья — девушка, и уже этим всё сказано. Женщины всегда требуют внимания к себе, им приходится более детально всё объяснять. К тому же у Наташи есть привычка выполнять тренировочную нагрузку на некотором внутреннем расслабоне, без должной концентрации. Мы много раз говорили с ней о том, к чему это может привести, и сейчас в определённом смысле пожинаем плоды.

— Это серьёзный повод для беспокойства?

— Наташа — волевая спортсменка и с этим, я уверен, справится.

— Когда начинался нынешний сезон, никто не знал, какие соревнования в нём состоятся и удастся ли вообще сохранить календарь. Запасной план на случай худшего развития ситуации у вас имелся?

— Да, и он назывался «российский календарь». Наши внутренние соревнования никто отменять не собирался, поэтому мы настраивались на то, чтобы в них участвовать. То же самое касалось тренировочных сборов. До октября мы не имели возможности никуда выезжать, готовились в России.

— Это ударило по эффективности подготовки?

— Скорее просто обострило проблемы, которые существуют на наших базах. В каждом из тех мест, которые считаются базами централизованной подготовки, есть какие-то свои недочёты. Нет центра, в котором существовал бы весь комплекс условий — я имею в виду роллерные трассы, кроссовые и имитационные круги, залы для силовой работы и так далее. В той же Малиновке в Архангельской области с трассами всё отлично, но тренажёрного зала нет. Ближайший расположен в 40 км от базы, и постоянно туда не наездишься. Со всем этим комплексом проблем мы столкнулись в этом году очень плотно. За границей в этом отношении проще: в те места, где у нас обычно проходит летняя и осенняя подготовка, мы приезжаем, заведомо зная всё о трассах, рельефах и тренажёрах.

— Знаю, что в вашей группе достаточно тяжело переболел коронавирусом Денис Спицов.

— Не настолько тяжело, как могло бы быть, но три недели ушло на лечение. В общей сложности Денис был без тренировок месяц. Мы вообще почти все переболели, и у каждого болезнь протекала по-своему. Сергей Устюгов восстанавливается до сих пор, Спицову дали возможность подойти к сезону спокойно, не пытаясь форсировать подготовку. И сейчас он подходит к тем результатам, которые мы все от него ждём.

— В тот период, когда пандемия в России только начиналась, вы боялись заразиться?

— Весной — да, очень. Потом всё как-то притупилось. А в октябре накрыло всех. Нам повезло, наверное: все переболели достаточно легко, включая тренеров.

— Насколько вы довольны текущим состоянием Большунова? Он прибавляет или уровень остаётся стабильным?

— В лыжах готовность спортсмена очень зависит от того, на каком уровне выступают его соперники. Пока мы просто не имеем мало-мальски чёткой картины в этом отношении. Но будем прикладывать все силы, чтобы максимально хорошо подготовиться к чемпионату мира.

— Сейчас рядом с Большуновым нет норвежцев. Это минус?

— Для его самооценки и досконального понимания своего собственного состояния — безусловный минус. Норвежцы, вне всякого сомнения, в списке соперников стоят на первом месте, и видеть, в каких кондициях находятся твои конкуренты, всегда полезно — помогает добиться нужного психологического настроя. Не имея возможности оценивать их воочию, трудно понять, насколько хорошо они готовы и чего от них ждать. Можно только предполагать.

С другой стороны, тех соперников, что остались, я бы не стал называть слабыми. «Тур де Ски» — точно не прогулка в этом отношении.

Также по теме «Добиться результата в одиночку — утопия»: Вяльбе о проблемах Устюгова, взлёте Сориной, форме Ступак и уходе Каминского Отказ норвежских лыжников от участия в гонках этапов Кубка мира до 2021 года не должен умалять заслуг россиян. Об этом в интервью RT...

— Вы согласны с мнением, что пропуск «Тур де Ски» и этапов Кубка мира может помочь норвежцам лучше подготовиться к чемпионату мира?

— Сложный вопрос. Соревнования дают возможность спортсмену выйти на тот предельный уровень, которого крайне сложно достичь в тренировках. Именно они позволяют поднять выносливость и скорость.

— Год назад Большунов жаждал выиграть общий зачёт Кубка мира и «Тур де Ски». Что является его главной мотивацией сейчас?

— Саша никогда не выигрывал чемпионат мира — два года назад в Зеефельде четыре раза был вторым. Да и выиграть ещё один Кубок мира было бы неплохо.

— «Тур де Ски» для вас с Большуновым — это самодостаточный турнир или всего лишь этап подготовки к мировому первенству?

— Чемпионат мира, безусловно, значимее. Ну а лучшая тренировка при подготовке к главному старту — соревнования. Восемь серьёзных гонок подряд — это здорово. К тому же «Тур де Ски» сейчас не настолько тяжёл, как был вначале. Появился масс-старт, убрали «тридцатку», то есть для спортсменов многодневка перестала быть слишком тяжёлым испытанием.

— Этап в Валь-Мюстаире запомнился болельщикам столкновением Алексея Червоткина и Евгения Белова в классической гонке с общего старта. Что в этой ситуации стало наиболее абсурдным для вас как для профессионала?

— То, что спортсмены одной команды вместо того, чтобы стоять на пьедестале вместе с Большуновым, создали сами себе столько проблем, испортив гонку. Сейчас все продолжают обсуждать, кто виноват: Червоткин, который был позади, или Белов, который ехал перед ним, но явно видел лыжи Алексея и таким образом сам сунул голову в мышеловку, которая захлопнулась.

Для меня всё это из серии «Никто не хотел уступать». Не вижу ни правых, ни виноватых — оба хороши: каждый искал свой собственный путь к победе, но в итоге наказал себя сам. Неслучайно же иностранцы давным-давно придумали поговорку: «Пока русские разбираются между собой, мы непобедимы».

— Попробую угадать первоисточник. Олимпиада в Альбервиле?

— По-моему, да. Как раз там, если не ошибаюсь, две наши спортсменки караулили друг друга и до такой степени увлеклись этим процессом, что вообще не заметили, как мимо них проскочила Стефания Бельмондо.