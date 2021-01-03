Клебо признался, что впечатлён выступлением Большунова на «Тур де Ски»

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо оценил выступление российского лыжника Александра Большунова на многодневке «Тур де Ски».

«Конечно, это впечатляет. Мы знали, что он будет бежать быстро, что он хорошо выступает на высоте, так что это ни в коем случае не шок. Он был фаворитом с самого начала. Есть ощущение, что исход многодневки уже решён. Очень впечатляюще, больше ничего не скажешь», — сказал Клебо в эфире TV2.

Большунов победил в гонке преследования свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в швейцарском Валь-Мюстаире. Следующий этап гонки пройдёт в итальянском Тоблахе 5 января.

Ранее Большунов рассказал о победе в гонке преследования на «Тур де Ски».



