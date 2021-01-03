Клебо признался, что впечатлён выступлением Большунова на «Тур де Ски»
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«Конечно, это впечатляет. Мы знали, что он будет бежать быстро, что он хорошо выступает на высоте, так что это ни в коем случае не шок. Он был фаворитом с самого начала. Есть ощущение, что исход многодневки уже решён. Очень впечатляюще, больше ничего не скажешь», — сказал Клебо в эфире TV2.
Большунов победил в гонке преследования свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в швейцарском Валь-Мюстаире. Следующий этап гонки пройдёт в итальянском Тоблахе 5 января.
Ранее Большунов рассказал о победе в гонке преследования на «Тур де Ски».