Бородавко — о Непряевой: мы найдём выход из этой ситуации

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение о выступлениях Натальи Непряевой на многодневной гонке «Тур де Ски».
Бородавко — о Непряевой: мы найдём выход из этой ситуации
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«Думаю, что мы разберёмся, в чём причина. Девушка она у нас целеустремлённая. Оценим ситуацию, найдём точки пересечения, и она справится с этим. Сейчас пока сложно о чём-то говорить, оценивать причины. Сейчас у неё и физически не то состояние, и психологически ей тоже непросто. В любом случае мы найдём выход из этой ситуации», — приводит слова Бородавко РИА Новости.

По итогам четырёх гонок на «Тур де Ски» Непряева занимает 11-е место в общем зачёте многодневной гонки и уступает лидирующей американке Джессике Диггинс три минуты.

Ранее Бородавко высказал мнение, что результат лыжников в гонке на 15 км свидетельствует об их хорошей форме.

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