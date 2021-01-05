Бородавко считает, что результат лыжников в гонке на 15 км свидетельствует об их хорошей форме

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результаты мужской национальной команды в гонке с раздельным стартом на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски» в Италии.

«Очень плотный результат у наших ребят — давно такого не припомню. И это говорит о том, что все они находятся в хорошей кондиции, это очень порадовало всех нас. Что касается Большунова, то я уже говорил, что Александр настраивается на каждый отдельный этап и выкладывается в каждой гонке полностью. Его задача здесь — потренироваться на высоком уровне, чтобы потом можно было осознать, как готовиться к чемпионату мира», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Он отметил, что ставший худшим из россиян Глеб Ретивых, занявший 51-е место, решал в прошедшей гонке свои задачи.

«Набирал бонусные очки. Но у него не было задачи просто дойти до финиша — он бежал, старался. Что касается Артёма Мальцева, «Тур де Ски» — это восемь гонок, у него в какой-то самочувствие бывает получше, в какой-то похуже», — добавил специалист.

Большунов победил в гонке, преодолев дистанцию за 32 минуты 49,6 секунды. Второе место занял Денис Спицов, тройку призёров замкнул Иван Якимушкин. Алексей Червоткин и Артём Мальцев заняли четвёртое и пятое места соответственно, а Евгений Белов и Андрей Мельниченко — седьмое и восьмое места. Александр Терентьев занял 15-е место, Илья Семиков — 23-е, а Глеб Ретивых — 51-е.

Ранее Большунов прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски» в Италии.