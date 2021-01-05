Большунов прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски» в Италии

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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в Италии.
Большунов прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски» в Италии
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Сегодня приходилось одному работать и идти по времени ребят. Рад, что смог выиграть. Правда, в концовке чуть проиграл, но в принципе я доволен результатом. Хочу сказать большое спасибо сервис-бригаде, которая сегодня отлично поработала», — приводит слова Большунова «Чемпионат».

Лидер общего зачёта «Тур де Ски» опередил своего ближайшего преследователя, соотечественника Дениса Спицова, на 8,3 секунды. 

Ранее сообщалось, что Большунов победил в гонке с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски» в Италии.

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