Лыжница Ступак посвятила победу в пасьюте на «Тур де Ски» своему сыну

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Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала победу в гонке преследования на 10 км классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в Италии.
Лыжница Ступак посвятила победу в пасьюте на «Тур де Ски» своему сыну
  • © Instagram Юлии Ступак

«У меня в этот день родился сын, желаю ему счастливого дня рождения. Счастлива, что сегодня выиграла, и посвящаю победу ему. Сердечко там, с ними, поэтому такое состояние пограничное, с радостью и тоской. Разлука с ними — большая боль, но в то же время и огромные силы, чтобы доказывать, что разлука не просто так происходит», — заявила Ступак в эфире «Матч ТВ».

25-летняя лыжница пропустила предыдущий сезон из-за беременности.

Ранее сообщалось, что Ступак победила в пасьюте на «Тур де Ски».

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