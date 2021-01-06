Лыжница Ступак посвятила победу в пасьюте на «Тур де Ски» своему сыну
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«У меня в этот день родился сын, желаю ему счастливого дня рождения. Счастлива, что сегодня выиграла, и посвящаю победу ему. Сердечко там, с ними, поэтому такое состояние пограничное, с радостью и тоской. Разлука с ними — большая боль, но в то же время и огромные силы, чтобы доказывать, что разлука не просто так происходит», — заявила Ступак в эфире «Матч ТВ».
25-летняя лыжница пропустила предыдущий сезон из-за беременности.
Ранее сообщалось, что Ступак победила в пасьюте на «Тур де Ски».