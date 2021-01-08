Непряева объяснила свою победу в масс-старте на «Тур де Ски» хорошим самочувствием

Российская лыжница Наталья Непряева высказалась о своей победе в масс-старте на 10 км классическим стилем в рамках «Тур де Ски».

По её словам, на трассе сложилась тяжёлая борьба.

«Я рада, что мне удалось хорошо провести гонку. Самочувствие возвращается и, надеюсь, в дальнейшем всё будет хорошо», — приводит слова Непряевой «Матч ТВ».

Спортсменка также заметила, что в завершающей стадии многодневки планирует подняться как можно выше в общем зачёте и показать максимум в личных гонках.

Ранее сообщалось, что тренер Юрий Бородавко похвалил партнёров Александра Большунова за выступление на «Тур де Ски».