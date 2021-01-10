Медальный комплект: Большунов во второй раз подряд выиграл общий зачёт «Тур де Ски», Ступак и Спицов стали призёрами

В Италии завершилась 15-я многодневная лыжная гонка «Тур де Ски». Первым в общем зачёте среди мужчин во второй раз подряд стал Александр Большунов. Денис Спицов поднялся на третье место после победы на последнем этапе. Юлия Ступак сохранила вторую строчку в женских соревнованиях, уступив только американке Джессике Диггинс.

Победа Спицова и триумф Большунова

Александр Большунов во второй раз подряд выиграл «Тур де Ски». Он стал вторым лыжником после швейцарца Дарио Колоньи, которому удалось защитить титул на самой престижной многодневной гонке. На третье место общего зачёта в последний момент поднялся Денис Спицов, выигравший заключительный этап.

«Тур де Ски» завершался традиционным восхождением на гору Альпе Чермис по горнолыжной трассе, уклон которой иногда достигает 44%. Каким бы сложным ни был этот финальный подъём на 10 км, Большунов никак не мог упустить первое место в общем зачёте. После субботнего спринта он опережал француза Мориса Монифика на целых 3 минуты и 22 секунды — позволить догнать себя россиянин мог только в случае схода.

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Но для других российских лыжников Монифика был приличным раздражителем. Пять секунд в общем зачёте ему проигрывали Иван Якимушкин и Артём Мальцев, ещё 23 секунды уступал Денис Спицов. У россиян был реальный шанс полностью занять весь пьедестал почёта.

Перед тем как началось восхождение на Альпе Чермис, лыжникам ещё нужно было разыграть последние очки в спринтерской классификации. Здесь первому месту Большунова угрожали соотечественник Глеб Ретивых и итальянец Федерико Пеллегрино, но в итоге они оба не составили ему должной конкуренции. После второй очковой отметки он застолбил за собой звание лучшего спринтера «Тур де Ски», которое из россиян было только у Сергея Устюгова четыре года назад.

Самое интересное в гонке началось за 3,5 км до финиша. Вся французская сборная решила помочь Монифика в борьбе с россиянами и принялась разгонять пелотон при подходе к горе. Якимушкин и Мальцев этот момент упустили, и вице-лидер «Тур де Ски» завладел инициативой. Спицов с опозданием всё-таки бросился вдогонку и вскоре настиг француза. Он даже сумел создать отрыв. Отыграть 28 секунд на оставшейся дистанции было нереально, но стать третьим в общем зачёте призёру Олимпийских игр было по плечу.

В итоге Спицов первым покорил Альпе Чермиз, выиграл вторую медаль на отдельных этапах «Тур де Ски» и прошёл Якимушкина и Мальцева в генеральной классификации. Вторым финишировал Большунов, официально став двукратным чемпионом многодневки. Монифика сохранил вторую строчку в общем зачёте и стал первым французом, занявшим призовое место по итогам «Тур де Ски». Вслед за Спицовым в общем зачёте расположились Якимушкин, Мальцев, Евгений Белов и Андрей Мельниченко — никогда ещё шесть представителей одной страны не занимали места в первой семёрке.

Победа Александра Большунова в «Тур де Ски» обеспечила ему огромное преимущество над всеми соперниками на Кубке мира. Он будет носить жёлтую майку лидера как минимум в пяти следующих гонках, при этом отнять её норвежцам уже вряд ли удастся. Достаточно сказать, что Большунов заработал 1297 очков, а ближайший к нему конкурент из Норвегии Йоханнес Хёсфлот Клебо — на 1001 меньше.

Вымученное серебро Ступак

У женщин основная интрига касалась третьего места в общем зачёте «Тур де Ски». Перед изнурительным подъёмом на Альпе Чермис его занимала финка Криста Пярмякоски. Всего семь секунд ей уступали Наталья Непряева и ещё пять — Татьяна Сорина, так что обе россиянки вполне могли подняться на итоговый пьедестал почёта. Лидерство американки Джесси Диггинс и второе место Юлии Ступак не подвергались сомнению, хотя при восхождении произойти могло что угодно, и любая лыжница рисковала просто не дотянуть до финиша.

Ещё по ходу равнинной части дистанции на бронзу «Тур де Ски» нацелилась шведка Эбба Андерссон. В общем зачёте она была шестой с отставанием в 19 секунд от Пярмякоски, но со старта стала уходить в отрыв и у подножия горы выигрывала больше десяти секунд у Диггинс и Ступак. Эти лыжницы вели за собой пелотон, в глубине которого застряли Непряева и Сорина — в этот момент их шансы на удачное завершение многодневки практически растаяли.

Андерссон шла в гору довольно небрежно, позволяя себе лишние и слишком частые движения, но запас сил у неё был огромным. Она не просто лидировала в гонке, но и поднималась в общем зачёте так же быстро, как покоряла Альпе Чермис. Диггинс старалась не отставать от шведки и держалась на безопасном расстоянии от неё. Ступак следовала сразу за американкой, но надолго её не хватило. К последнему километру она отстала уже на полминуты, и у Андерссон появился шанс даже замахнуться на итоговое серебро.

К счастью, дистанции для такой перестановки оказалось мало. Ступак финишировала четвёртой, пропустив вперёд ещё и француженку Дельфин Клодель, но в общем зачёте Андерссон не уступила. В третий раз подряд вице-чемпионкой «Тур де Ски» стала российская лыжница, только теперь этот титул достался не Непряевой, а проводящей первый сезон после родов Ступак. На первое место поднялась Диггинс, и её победа стала исторической для лыжных гонок — ещё ни разу ни мужскую, ни женскую многодневку не выигрывал спортсмен из-за пределов Европы.

В общем зачёте Кубка мира Ступак поднялась на второе место, уступая Диггинс 130 очков. На третье опустилась недавняя обладательница жёлтой майки американка Рози Бреннен. Татьяна Сорина благодаря пятому финишу на Альпе Чермиз и четвёртому времени на «Тур де Ски» расположилась сразу следом за ней. Для Натальи Непряевой многодневка закончилась на седьмой позиции, обеспечившей шестую строчку в общем зачёте.