Россиянка Ступак заняла второе место в общем зачёте «Тур де Ски»
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В заключительной гонке в итальянском Валь-ди-Фьемме в масс-старте в гору российская лыжница стала четвёртой.
Победу в последней гонке многодневки одержала шведка Эбба Андерсон, второй стала американка Джессика Диггинс, а тройку лучших замкнула Делфин Клодель из Франции.
Чемпионкой «Тур де Ски» стала Диггинс, а Андерсон — третьей.
Ранее Татьяна Сорина рассказала, что помешало ей завоевать медаль в спринте на «Тур де Ски».