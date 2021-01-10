Россиянка Ступак заняла второе место в общем зачёте «Тур де Ски»

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Российская лыжница Юлия Ступак заняла второе место в общем зачёте по итогам многодневки «Тур де Ски».
Россиянка Ступак заняла второе место в общем зачёте «Тур де Ски»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

В заключительной гонке в итальянском Валь-ди-Фьемме в масс-старте в гору российская лыжница стала четвёртой.

Победу в последней гонке многодневки одержала шведка Эбба Андерсон, второй стала американка Джессика Диггинс, а тройку лучших замкнула Делфин Клодель из Франции.

Чемпионкой «Тур де Ски» стала Диггинс, а Андерсон — третьей. 

Ранее Татьяна Сорина рассказала, что помешало ей завоевать медаль в спринте на «Тур де Ски».

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