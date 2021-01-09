Клебо: если у нас получится победить Большунова на ЧМ, будем очень рады
- РИА Новости
«Россияне очень сильны. Обидно наблюдать из дома, как отрыв в общем зачёте Кубка мира становится всё больше с каждым днём. Очень много русских в призах. Будет хорошо, если они заберут «Тур де Ски», а Норвегия возьмёт чемпионат мира. Если у нас получится победить Большунова, мы будем очень рады», — цитирует Клебо Aftenposten.
Норвежцы пропустили несколько этапов Кубка мира и «Тур де Ски» из-за опасений заболеть коронавирусом.
Александр Большунов лидирует в общем зачёте Кубка мира, опережая ближайшего преследователя на 439 очков.
Ранее Ретивых пожаловался на езду лыж после спринтерской гонки на «Тур де Ски».